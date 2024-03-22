В Подмосковье началась досрочная сдача ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Досрочный период сдачи единого госэкзамена стартовал в Московской области в пятницу, 22 марта, он продлится месяц, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
В первый день досрочного периода был проведён ЕГЭ по двум предметам: литературе и географии.
Результаты проведённых сегодня экзаменов станут известны не позднее 5 апреля, они будут опубликованы на официальном портале Роспотребнадзора, а также отправлены в личные кабинеты пользователей на сайте Регионального центра обработки информации по ссылке.
Резервным днём для желающих досрочно сдать литературу является 19 апреля, географию можно будет сдать также 22 апреля.
Досрочный период сдачи ЕГЭ завершится 30 апреля. В нём принимают участие более 150 подмосковных школьников.
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«Экзамены проводились на базе школы №11 в Красногорске. Она будет пунктом проведения экзаменов на протяжении всего досрочного периода. Географию сегодня сдавали десять человек, литературу — девять человек. ЕГЭ прошёл штатно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Резервным днём для желающих досрочно сдать литературу является 19 апреля, географию можно будет сдать также 22 апреля.
Досрочный период сдачи ЕГЭ завершится 30 апреля. В нём принимают участие более 150 подмосковных школьников.
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Лев Каштанов