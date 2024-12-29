Досрочно открытый мост через Молодильню проверили в Подмосковье

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Досрочно отрытый мост через реку Молодильню в подмосковной Истре проверил зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.
«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — пояснил министр транспорта Подмосковья.Пока строили мост, имелись альтернативные варианты проезда, которые уберут в ближайшем времени. Для безопасности граждан на мостовом сооружении обустроили пешеходную зону.
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