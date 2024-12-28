Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Акцию «Безопасный двор», направленную на снижение числа ДТП и профилактику травматизма на дорогах и придомовых территориях, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Серпухов.
«В ходе акции госавтоинспекторы напомнили местным жителям о правилах дорожного движения для водителей и пешеходов, а также призвали всех в тёмное время носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге», — говорится в сообщении.Всем участникам акции сотрудники ГАИ раздали световозвращающие аксессуары.
Ранее сообщалось, что в Московской области в дни новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января — будут проводиться рейды по выявлению нетрезвых водителей и прочих нарушений ПДД, кроме того, запланирована информационно-пропагандистская работа по профилактике ДТП.
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Лев Каштанов