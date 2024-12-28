Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»

Около четырёх тысяч нарушений, связанных с таксомоторной деятельностью, выявили в Московской области с начала текущего года, основные нарушения связаны с техосмотром машин и медосмотром водителей, а также с нормативным видом автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.