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Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Акцию «Безопасный двор», направленную на снижение числа ДТП и профилактику травматизма на дорогах и придомовых территориях, провели сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Серпухов.
«В ходе акции госавтоинспекторы напомнили местным жителям о правилах дорожного движения для водителей и пешеходов, а также призвали всех в тёмное время носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге», — говорится в сообщении.
Всем участникам акции сотрудники ГАИ раздали световозвращающие аксессуары.



Ранее сообщалось, что в Московской области в дни новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января — будут проводиться рейды по выявлению нетрезвых водителей и прочих нарушений ПДД, кроме того, запланирована информационно-пропагандистская работа по профилактике ДТП.

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Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги
28 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Тарифы на коммунальные услуги в Московской области в ближайшие полгода останутся на прежнем уровне. Повышение произойдет с 1 июля предстоящего года, сообщили в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.
Индексация тарифов происходит каждый год во всех регионах России. Индексы устанавливает правительство страны с учётом региональных особенностей и условий.

С учётом параметров социально-экономического развития кабмин утвердил по Московской области с 1 июля 2025 года средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 13,3%; предельно допустимое отклонение от среднего индекса в размере 5%.
«Главным фактором роста тарифов стал учёт прогнозного роста цен на энергоносители: на природный газ – 21,3%, на электричество – 11,6%. Таким образом, предельный индекс роста платы граждан за ЖКУ по Московской области составит 18,3%. Он установлен постановлением губернатора для всех муниципальных образований, за исключением шести городских округов с индексами, повышенными вплоть до 18,7%», – отметили в комитете.
На территории этих шести городских округов повышенные индексы установлены для выполнения инвестпрограмм по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения в рамках концессионных соглашений. Эти меры направлены на снижение уровня аварийности.

Все тарифные решения будут размещены на сайте комитета.

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#московская область
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Министерство труда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 255
28 декабря 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации анонсировало планы по расширению списка организаций и специальностей для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что количество профессий, доступных для альтернативнослужащих, увеличится с 238 до 255, а число организаций, где они смогут трудиться, вырастет с 1439 до 1524.

Среди новых профессий, которые будут включены в перечень, названы метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, а также медбратья и другие специалисты. Ожидается, что окончательный список будет доработан после общественного обсуждения.

Недавно стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 000 рублей для граждан старше 70 лет на приобретение топлива для отопления жилья. Председатель партии Сергей Миронов предложил установить эту выплату для пожилых людей, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления.

До этого министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявила, что Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье в 2025 году планируют открыть 19 дорожных объектов
28 декабря 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в следующем году планируют открыть 19 дорожных объектов общей протяжённостью около 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Так, откроется движение по 1 этапу Южно-Лыткаринской автодороги и трём путепроводам – в Апрелевке, Аникеевке и Опалихе. Завершится строительство тоннеля на Путилковском шоссе, который станет частью строящейся дороги «Путилково – Пятницкое шоссе, обеспечит выезд на МКАД и доступ к Пятницкому шоссе.
«Для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе планируется открыть движение по двум транспортным объектам – дороге «Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово», а также выезду из Юрлова. Новые объекты обеспечат выезд на строящийся дублёр Пятницкого шоссе и улучшат транспортную доступность ближайших населённых пунктов», – отметили в министерстве.
Кроме того, начнут строительство и реконструкцию ещё 13 важных дорожных объектов. Среди них развязка на ЦКАД с Дмитровским шоссе, новые путепроводы в Балашихе, Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал». Предусмотрена также реконструкция Носовихинского шоссе, путепровода через железную дорогу в Балашихе в деревне Чёрное, моста через канал им. Москвы в Дмитрове и моста через Клязьму в Мытищах.

В ведомстве также отметили, что в следующем году продолжится модернизация улично-дорожной сети Лобни. Планируется достроить полуторакилометровый подъезд к ул. Гагарина и Северный подъезд к Лобне.

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#дороги
#минтранс мо
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В Подмосковье в 2024 году построили 80 км новых дорог
28 декабря 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в уходящем году построили 17 новых дорог. Их суммарная протяжённость превысила 80 км, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В 2024 году мы открыли долгожданные транспортные объекты. Запустили движение по трём федеральным обходам населённых пунктов – в Люберцах, Раменском и Одинцове. Завершили масштабный проект по строительству Северного обхода Лобни и Мытищинской хорде, которую строили четыре года. Открыли первый этап реконструкции Каширского шоссе. С открытием новых дорог транспортная доступность улучшилась для 2,5 млн жителей региона», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
К концу года в Подмосковье закончилось строительство знакового проекта – Северного обхода Лобни, который строили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство стартовало в 2021 году, всего предусматривали три этапа.
«Третий этап, открывшийся в декабре, – круговая развязка в 1,5 км на Рогачёвском шоссе. Она связывает западный и южный микрорайоны с Дмитровским шоссе, разгружает Краснополянское шоссе, облегчает выезд на Рогачёвское шоссе, а путь из Лобни в этом направлении сократился ещё на 10 минут. Изменения коснулись 150 тыс. жителей Лобни, которые раньше стояли в пробках на железнодорожном переезде по 40-50 минут», – добавил Гержик.
Открыли также движение на первом этапе реконструкции Каширского шоссе – разворотную эстакаду в районе деревне Апаринки. Это обеспечило бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, позволило улучшить пропускную способность Каширского шоссе и сэкономить водителям в пути около 10 минут. В следующем году планируется открыть движение по второму этапу – развязке между Володарским и Каширским шоссе.

В рамках программы по улучшению транспортной доступности Мытищ завершены работы по реконструкции Пироговского шоссе. Реализация проекта обеспечила выезд на Мытищинскую хорду, улучшила транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. В следующем году завершатся работы по реконструкции Афанасовского шоссе.

В конце года в регионе открыли движение по путепроводу через железнодорожные пути в районе платформы Быково. Проезжать пути посовременному двухполосному путепроводу автомобилисты смогут всего за 10 минут. Транспортная ситуация улучшилась для 40 тысяч жителей.

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#минтранс мо
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#строительство
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#подмосковье
#московская область
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Друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Седоковой
28 декабря 2024, 17:58

Фото: istockphoto/dragana991

Предприниматель Марк Пугачев, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, что Анна Седокова изменяла супругу, когда они были женаты.
В своём телеграм-канале бизнесмен написал, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» выжала из мужа все, что могла, оставив его «с пустым кошельком и разбитой душой». Пугачёв также заявил, что его друг прощал все измены бывшей жене, продолжая носить ее на руках.

«Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности», — поделился бизнесмен.

Ранее стало известно, что Анна Седокова не приехала на церемонию прощания с Янисом Тиммой, которая прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша. Сына Кристиана не взяли, чтобы не травмировать.

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В подмосковном Минчистоты рассказали, как безопасно украсить подъезд
28 декабря 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жители многоквартирных домов Подмосковья всегда с удовольствием украшают к Новому году общественные пространства, в том числе подъезды. Однако необходимо делать это безопасно, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нельзя устанавливать праздничные украшения возле эвакуационных выходов, на перилах и лестницах. Это может замедлить выход из домов в случае чрезвычайных ситуаций. Не стоит прикреплять украшения к потолку над лестницами, поскольку так возникает риск их падения. Не используйте легковоспламеняющиеся материалы – бумажные гирлянды, снежинки, фонарики, ткани и вату. Не устанавливайте свечи в общих коридорах и подъездах. Не используете гирлянды с неисправностями во избежание пожара», – посоветовали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Там также не рекомендовали размещать в подъездах украшения, которые могут привлечь грызунов и насекомых – фрукты, печенье, конфеты и так далее.

В министерстве напомнили, что следить за соблюдением противопожарных и санитарных требований, а также правил содержания общего домового имущества должны управляющие организации.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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#минчистоты
#украшения
#подъезд
#новый год
#праздник
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Подмосковье за год выявили около 4 тыс. нарушений в деятельности такси
28 декабря 2024, 16:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около четырёх тысяч нарушений, связанных с таксомоторной деятельностью, выявили в Московской области с начала текущего года, основные нарушения связаны с техосмотром машин и медосмотром водителей, а также с нормативным видом автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За год было проверено более 23 тысяч автомобилей. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении технического и медицинского осмотров, а также отсутствие фонаря оранжевого цвета», — говорится в сообщении.
Глава областного Минтранса Алексей Гержик отметил, что общее количество нарушений в таксомоторной сфере снизилось на семь процентов по сравнению с показателями предыдущего года.

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#минтранс мо
#такси
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#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники
28 декабря 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики Московской области обеспечат надёжное электро- , тепло- и газоснабжение жителей в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025-го организовано круглосуточное дежурство руководителей областного Минэнерго, ресурсоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, а также оперативного персонала.

Для стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье в праздничные дни отменяют все плановые работы и переключения. Для предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения области готовы 657 бригады из 3 223 человек, 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций.
«Во время подготовки к работе в праздничные дни проведены внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В регионе также усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Проведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, для устранения нештатных ситуаций», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Он добавил, что подмосковные энергетики постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, Гидрометцентром. Проводится постоянный онлайн-мониторинг погоды.

В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов, связанных с подачей электро- , газо- и теплоресурсов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122, доб. 4.

При запахе газа следует звонить по телефону 112.

Помимо этого, сообщить о нарушении электроснабжения можно по круглосуточным телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» – 8 (495) 99-500-99, светлой линии «Россети Московский регион» – 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре – @Electra_rossetiMR_bot.

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#электричество
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На портале «Библиотеки Подмосковья» открыли новогодний раздел
28 декабря 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/Aleksandra Selivanova

Специальный раздел «Новогоднее настроение», где собраны книги, помогающие создать праздничную атмосферу, появился на портале «Библиотеки Подмосковья», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«В этом разделе читатели смогут найти произведения, которые позволят им погрузиться в мир новогодних чудес и атмосферу праздника», — директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
В подборке представлены произведения разных жанров и авторов — как для взрослых, так и для маленьких читателей.

В министерстве напомнили, что портал «Библиотека Подмосковья» объединил более 890 областных библиотек, их общий фонд составляет свыше девяти миллионов книг. Праздничный раздел расположен по ссылке.

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