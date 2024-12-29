Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ

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Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды», — пояснил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.
Уточняется, что завод способен к ежегодной переработке 700 тысяч тонн отходов, генерируя при этом взамен 520 миллионов кВт-ч электроэнергии.
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Никита Кротов