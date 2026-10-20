«Достаточно просто облизнуть»: Биолог предупредил об опасности контакта с лисами
Биолог Глазков: подкармливать лис нельзя из-за риска бешенства
Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что подкармливать лис и приближаться к ним нельзя.
В беседе с изданием «Абзац» специалист подчеркнул, что контакт с хищником создаёт прямую угрозу заражения смертельно опасным бешенством.
«Некоторые люди начинают подкармливать лисиц или лисят, чего делать ни в коем случае нельзя, потому что они могут быть переносчиками такого смертельно опасного заболевания, как бешенство, а также стригущего лишая и ряда других болезней, которые они могут передать человеку. Причём бешенством можно заразиться не только через прямой укус, но даже через ослюнение. То есть лисице достаточно просто облизнуть человека», — отметил Глазков.Специалист посоветовал при встрече со зверем сразу спокойно уходить. Если животное проявляет настырность и идёт следом, его нужно отпугнуть: резко похлопать в ладоши, громко закричать или поднять над головой куртку, чтобы зрительно увеличить свой размер.