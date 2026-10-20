Россиянам объяснили, как распознать фальшивую доверенность
Нотариус Корнилова: поддельную доверенность выявит отсутствие QR-кода
Мошенники используют фальшивые доверенности для сделок, запугивания жертв и выманивания денег. Иногда они предъявляют настоящую, но недействительную доверенность. Нотариус Ленинградской области Мария Корнилова рассказала, как распознать подделку.
В беседе с RT Корнилова дала совет изучить текст документа и проверить паспортные данные представителя и срок действия.
«Так, например, в правом нижнем углу бланка должен быть QR-код. Такие коды в обязательном порядке размещаются на большинстве категорий нотариальных документов. Если доверенность свежая, а маркировки нет — это верный признак подделки», — предупредила она.Нотариус отметила, что QR-код следует проверить через сервис Федеральной нотариальной палаты. Сервис покажет, существует ли документ. Цифровую доверенность, по словам специалиста, проверяют по электронной подписи нотариуса, например на «Госуслугах». Корнилова подчеркнула: сложнее всего выявить изменение текста настоящей доверенности. Это может сделать только нотариус, поскольку ему доступен оригинал в Единой информационной системе нотариата.