Россиянам объяснили, как распознать фальшивую доверенность

20 октября 2026, 13:13

Нотариус Корнилова: поддельную доверенность выявит отсутствие QR-кода

Фото: Istock/artisteer

Мошенники используют фальшивые доверенности для сделок, запугивания жертв и выманивания денег. Иногда они предъявляют настоящую, но недействительную доверенность. Нотариус Ленинградской области Мария Корнилова рассказала, как распознать подделку.





В беседе с RT Корнилова дала совет изучить текст документа и проверить паспортные данные представителя и срок действия.

«Так, например, в правом нижнем углу бланка должен быть QR-код. Такие коды в обязательном порядке размещаются на большинстве категорий нотариальных документов. Если доверенность свежая, а маркировки нет — это верный признак подделки», — предупредила она.