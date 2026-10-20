В России сократилось число свиноводческих предприятий

20 октября 2026, 14:43

Число свиноводческих предприятий в РФ сократилось на 5,8%

Фото: istockphoto / Fotosmurf03

В России сокращается число зарегистрированных свиноводческих предприятий. К началу октября их насчитывалось около 1,86 тыс. — на 5,8% меньше, чем годом ранее. Одной из проблем отрасли остаётся распространение заболеваний среди свиней в личных подсобных хозяйствах.