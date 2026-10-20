В России сократилось число свиноводческих предприятий
В России сокращается число зарегистрированных свиноводческих предприятий. К началу октября их насчитывалось около 1,86 тыс. — на 5,8% меньше, чем годом ранее. Одной из проблем отрасли остаётся распространение заболеваний среди свиней в личных подсобных хозяйствах.
Об этом в эфире Общественной Службы Новостей рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он призвал не смешивать фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, поскольку они отличаются по правовому статусу и условиям контроля.
По словам эксперта, официально зарегистрированных фермеров, занимающихся свиноводством, немного. При этом часть владельцев свиней ведёт хозяйство в личном подсобном формате, который, как отметил Юшин, не предполагает такого же надзора со стороны ветеринарных служб.
Эксперт считает, что отсутствие должного контроля за содержанием животных в таких хозяйствах может способствовать распространению заболеваний, наносящих отрасли значительный ущерб.
Юшин также подчеркнул, что продукция личных подсобных хозяйств не предназначена для промышленной переработки: мясоперерабатывающие предприятия не могут закупать такое сырьё для производства своей продукции.
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