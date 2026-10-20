Россияне назвали главную причину нежелания работать в офисе

20 октября 2026, 14:11

Директор Константинов: сотрудники не хотят работать в офисах без окон

Фото: istockphoto / littlehenrabi

Сотрудники не хотят работать в офисах без окон и естественного освещения. Для большинства опрошенных дневной свет оказался важнее площади рабочего кабинета, а более половины респондентов категорически не согласны на работу в помещении без окон.