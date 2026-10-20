Россияне назвали главную причину нежелания работать в офисе
Сотрудники не хотят работать в офисах без окон и естественного освещения. Для большинства опрошенных дневной свет оказался важнее площади рабочего кабинета, а более половины респондентов категорически не согласны на работу в помещении без окон.
Об этом NEWS.ru рассказал коммерческий директор «Рублево Бизнес Парк» Никита Константинов. По его словам, отсутствие окон становится серьёзным препятствием при привлечении сотрудников: ещё четверть участников опроса согласны работать в таких условиях только временно.
Женщины чаще мужчин выступают против офисов без окон. Категорически не готовы работать в подобных помещениях 57% опрошенных женщин и 46% мужчин. При выборе между просторным кабинетом с видом на стену и небольшим, но светлым помещением 56% респондентов предпочли второй вариант.
Естественное освещение влияет и на самочувствие сотрудников. По данным опроса, 38% участников отметили, что при дневном свете у них улучшается настроение, а 24% чувствуют себя бодрее. Ещё 21% пожаловались, что при искусственном освещении к вечеру у них сильнее устают глаза. Разницу между дневным и искусственным светом не замечают только 12% респондентов.
Участники исследования также рассказали, какой вид из окна считают наиболее привлекательным. Чаще всего они хотели бы видеть реку или пруд — такой вариант выбрал 31% опрошенных. Ещё четверть предпочли бы парк, лес или сад, а 19% — городскую панораму с высоты. Оживлённую улицу назвали желательным видом лишь 5% участников опроса.
Читайте также: