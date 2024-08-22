Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью

Завершить строительство нового склада маркетплейса Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. По ее словам, логистический центр в Санкт-Петербурге достроят к октябрю 2024 года.