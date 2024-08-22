Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью

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Завершить строительство нового склада маркетплейса Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. По ее словам, логистический центр в Санкт-Петербурге достроят к октябрю 2024 года.
«Заехала сегодня на наш склад в Шушарах: все конструкции и архитектурные элементы логистического центра уже возведены, сейчас началась подготовка основания для заливки полов и благоустройства территории. Планируем завершить все работы уже в октябре этого года», — написала Бакальчук.Крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошел в январе 2024 года. Пожару присваивали повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.
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