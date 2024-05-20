Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Химическая обработка зелёных зон от непарного тутового шелкопряда началась на территории Шатурского, Луховицкого и Егорьевского лесничеств, работы проводятся с 20 мая по 7 июня, на это время доступ в леса ограничивается, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Проводится наземная обработка аэрозольная биологическим инсектицидом по технологии «сухого тумана». На время работ ограничивается пребывание людей в лесах и въезд транспорта. Кроме того, во время обработки от вредителей в лесах нельзя собирать грибы, ягоды и лекарственные травы, а также пасти скот», — говорится в сообщении.В Комлесхозе подчеркнули, что инсектицид действует избирательно — именно на опасных для леса чешуекрылых. Он не обладает фитотоксичностью, не накапливается в плодах и растениях и при соблюдении норм распыления не токсичен для человек, теплокровных зверей и птиц, также рыб и полезных насекомых.
Доступ в лес будет закрываться на период обработки и следующие за этим семь дней. На время обработки строго рекомендуется ограничить лёт пчёл.
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