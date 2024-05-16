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В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей

16 мая 2024, 20:27
Фото: Istockphoto / nd3000

Фото: Istockphoto / nd3000

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В лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Если группа граждан фиксируется на лесных участках, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то это – сигнал для выдвижения лесной охраны на место с проверкой. Если будет выявлено нарушений, виновным выпишут штраф.
«Система работает по принципу триангуляции, вычисляя уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, программа фиксирует и это. Это позволяет оператору Региональной диспетчерской службы Комлесхоза принять решение о дальнейших действиях», – говорится в сообщении.


В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придётся заплатить до 60 тыс. рублей штрафа, должностным – до 110 тыс., юрлицам – до 2 млн рублей.

Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

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#подмосковье
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Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов
16 мая 2024, 19:59

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье 18 мая бесплатные автобусы будут в режиме шаттлов возить участников акции «Лес Будущего» до центральной площадки. В этом году она будет расположена у коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работе задействуют семь автобусов Мострансавто. До центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, ещё пять – от парковки, расположенной у места проведения акции. Все автобусы пройдут необходимый предрейсовый контроль», – сказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Акция проходит в Подмосковье с 2013 года. Жители региона сажают деревья в память о родных и близких, погибших годы Великой Отечественной войны. В этом году на 23 гектарах земли планируют высадить более 100 тыс. деревьев – 72 тыс. сосен, свыше 29,5 тыс. елей и около 800 дубов.

Принять участие в акции могут все желающие. Всего на территории Подмосковья подготовлено 16 площадок. Выбрать подходящую можно на геопортале региона.

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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы
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#автобусы
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#московская область
#лес будущего
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Перечислены условия для подработки школьников
HR-эксперт Мурадян заявил о необходимости разрешения и резюме
16 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/Valeriy_G

HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что для устройства школьника на подработку во время каникул необходимы разрешения от родителей или опекунов, номер соцстрахования, паспорт, а также резюме.
«Для трудоустройства школьникам обычно требуются разрешение от родителей или опекунов, номер социального страхования, удостоверение личности с фотографией, заполненное заявление о приёме на работу и резюме», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Кроме этого, работодатель может попросить пройти проверку биографических данных или тест на запрещённые вещества, предупредил специалист.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.

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#работодатель
#школьники
#работа
#трудоустройство
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В Госдуме призвали отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Комитет Думы рекомендовал отклонить проект об отсрочке для отцов троих детей
16 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Думский комитет по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей.
Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.

Проект закона был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке говорится, что инициативой предлагается внести изменения в действующий закон, в частности освободить от частичной мобилизации многодетные семьи. Речь идет о тех, где три и более ребенка.

Также рекомендовалось поднять возраст детей до 18 лет, а для обучающихся по очной форме — до 23 лет.

Законопроект нуждается в доработке, заключили в комитете.

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#госдума
#законопроект
#отец
#спецоперация
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Россиянам объяснили большее внимание людей именно к плохом новостям
Маркетолог Родочинская: Плохие новости вызывают более сильные реакции
16 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/Dima Berlin

Маркетолог Юлия Родочинская заявила, что люди видят чаще плохие новости, чем хорошие, поскольку из-за более сильных реакций и эмоций чаще обращают внимание именно на негативный контент.
«Люди часто стремятся быть информированными о потенциальных угрозах и опасностях, которые могут повлиять на их жизнь или окружающих, поэтому они активно ищут информацию о неблагополучных событиях, что повышает их рейтинг», — пояснила в беседе с Газета.ру Родочинская.

По почти тем же причинам алгоритмы соцсетей выдают негативный контент: плохие новости, как правило, вызывает больше вовлеченности и взаимодействия со стороны пользователей.

Ранее японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.

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#люди
#эмоции
#новости
#соцсети
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Автоюрист Сажин дал простой совет владьцам сварившихся в Петербурге авто
Автоюрист Сажин рекомендовал покупать новый автомобиль
16 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/z1b

Автоюрист Владимир Сажин заявил, что владельцы пострадавших от прорыва трубы с кипятком автомобилей в Санкт-Петербурге смогут легко получить компенсацию за испорченное имущество.
Он отметил, что владельцу уничтоженного кипятком автомобиля возместят его полную стоимость даже без всяких досудебных разбирательств и лишних тяжб.

При этом, он отметил, что машина, обваренная кипятком, уже не восстанавливается.

«Кипяток для автомобиля куда более опасен, нежели простая холодная вода из разлившейся реки. Уничтожается краска, электрика, обшивка машины — и через довольно непродолжительное время от неё остается только кузов. Так что владельцы «сварившихся» автомобилей могут со спокойной душой присматривать себе новые», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Евгений Евтеев рассказал, как удалить с автомобиля следы смолы и почек деревьев. Он отметил, что стереть всё можно и самостоятельно с помощью специальных средств.

«Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после — мойка с ручным шампунем. Это позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», – прокомментировал в беседе с «Известиями» Евтеев.

Ранее Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.

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#вода
#автомобиль
#ущерб
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На выставке в подмосковном комплексе «Максима Парк» соберутся более 7 тысяч собак
16 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Tatyana Consaul

В подмосковном комплексе «Максима Парк» 8 и 9 июня пройдет выставка «Россия 2024», где соберутся компаньоны и охотники, титулованные призеры и спортсмены, редкие и самые популярные собаки. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Гости выставки увидят тренировочные состязания питомцев, показательные выступления, мастер-классы по спортивным дисциплинам, викторины, разнообразие товаров для животных и многое другое. Кроме того, в программу мероприятия войдут тренировочные состязания по новой признанной FCI дисциплине «ралли обидиенс», показательные выступления по трейбболу, защитным дисциплинам, ноузворку, фризби, танцам с собаками.

На выставке будет работать выездной мини-госпиталь, в котором можно будет получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.

Детям, которые посетят выставку, также не придется скучать. Для них подготовлены увлекательные мастер-классы. Для владельцев собак тоже будет приятный бонус: бесплатная фотография питомца в ветеринарный паспорт.

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#собаки
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#мероприятия
#выставки
#госпиталь
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Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября
16 мая 2024, 18:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый корпус школы №12 на 825 мест в ЖК «Домодедово парк» рассчитывают открыть 1 сентября этого года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил с педагогами и родителями школьников.
В жилом комплексе планировали ввести большую школу на 1,1 тыс. мест, однако инвестор смог построить лишь первый блок на 275 учащихся. Он открылся в 2020 году. Строительство второго регион взял на себя. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».
«Новую школу очень ждут жители – ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджетные деньги. Строители обещают сдать её к 1 сентября. Думаю, в такой школе детям будет комфортно. Мы стараемся обеспечить жителям комфортную среду в каждом уголке Подмосковья. Это касается и поликлиник, и школ. Но самое главное – люди: врачи, учителя. У нас каждый год растёт количество победителей и призёров олимпиад. Хочу поблагодарить педагогов за то, что они смогли заинтересовать ребят», – сказал Воробьёв.
Школа в ЖК «Домодедово Парк» была в числе двадцати, старт строительству которых в мае 2022 года дали Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова. Она входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова. В его составе – три школьных здания и столько же дошкольных отделений.

Сейчас там учатся около 1,8 тыс. человек, причём более 700 – во вторую смену. В новом учебном году их число может увеличиться до 2 тыс. Некоторым ребятам из жилкомплекса приходится ездить на автобусах в деревню Павловское.
«Школа позволит нам развивать профильное обучение и частично ликвидировать вторую смену. Она будет оснащена современным оборудованием – появятся цифровые лаборатории по физике, химии, генеалогии. Также у нас будет космический класс. В рамках сотрудничества с Роскосмосом мы получим телескоп и беспилотники. У нас есть то, чем мы сможем заинтересовать детей, привлечь к инженерным профессиям и подготовить к поступлению в лучшие вузы России», – сказала Татьяна Бабынина.
Ввод нового корпуса на 825 мест даст возможность проводить дополнительные занятия. В планах – открыть в школе космический, лингвистический и ИТ-классы. Ребята смогут изучать китайский и английский языки, посещать спортивные секции.
«Мы стараемся делать в Подмосковье школы полного дня. Тебе не нужно куда-то ехать на автобусе, чтобы подучить английский, поиграть в баскетбол или на гитаре. Для этого инвестируем в строительство и ремонт образовательных учреждений значительные средства», – отметил губернатор.
В новом корпусе, помимо учебных классов, появятся два спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая более чем на 400 учеников, библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зона. На территории обустроят стадион, спортивные и детские игровые площадки.
«Мы живём в ЖК «Домодедово парк» с 2016 года. У нас три дочки: две школьницы, а младшая ходит в детский сад. С нетерпением ждём открытия новой школы, куда со следующего года пойдет средняя. Младшая, как только подрастёт, тоже будет учиться здесь. Каждое утро, когда мы идем в садик, она говорит: это моя школа», – поделился Фёдор Эксоренко.
Сейчас строительная готовность корпуса составляет 64%. На объекте работают более 250 человек.
«6 мая прошлого года мы получили разрешение на строительство. Сейчас полным ходом идёт благоустройство наружной части, завершаем фасадные работы. Инженерные системы готовы на 90%. В августе выходим на ввод объекта, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в новую школу», – поделился планами представитель подрядчика Армен Алмасян.
Учебное заведение почти укомплектовано кадрами, в том числе специалистами из других регионов. Большое подспорье при привлечении учителей – областные меры поддержки. Шесть педагогов школы №12 получают компенсацию аренды жилья на 20 тыс. рублей ежемесячно.

Как рассказала губернатору врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва, в муниципалитете идёт масштабная работа по строительству и капремонту образовательных учреждений. Помимо нового корпуса СОШ №12 строятся школы на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» и на 550 – в микрорайоне Бабырино, а также детсад на 250 воспитанников в ЖК «Домодедово парк». Все объекты планируют открыть в 2025 году. А уже в 2024-м в этом жилом комплексе начнёт работу дошкольное образовательное учреждение на 300 ребят.

Всего в Подмосковье в этом году откроют 42 новых школы и 48 детсада. После капремонта планируется открыть ещё 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#школа
#строительство
#домодедово
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В Серпухове продолжается ремонт дорог
16 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба г.о. Серпухов

Ремонтные работы проводятся на участках региональных дорог в городском округе Серпухов в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время идёт ремонт на участке дороги протяжённость. 1,7 км между деревнями Арнеево и Всходы. Сейчас ведётся фрезерование дорожного покрытия, через два дня начнётся укладка нового асфальта», — говорится в сообщении.
Кроме того, идёт ремонт дорожного покрытия на участке протяжённостью 3,14 км на Северном шоссе. Работы планируется завершить до конца мая.

Отмечается, что всего в этом году на территории округа Серпухов планируется отремонтировать семь участков региональных дорог общей протяжённостью около 13 километров. Участки были выбраны по итогам народного голосования на портале «Добродел».

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#серпухов
#дороги
#ремонт дорог
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У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа
16 мая 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Оружейном переулке в Москве полиция обнаружила незаконно размещенные QR-коды, ведущие на сайт наркошопа, сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.
«15 мая сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия были обнаружены QR-коды с сайта продажи запрещенных веществ», — говорится в сообщении.
На улице расположен памятник Народному артисту СССР Иосифу Кобзону. По данным телеграм-канала Mash, 12 табличек со ссылками на продажу запрещенных веществ были установлены на этом монументе. Один из QR-кодов разместили на плите, имитирующей грампластинку, которая находится рядом со статуей певца. По информации Mash, на табличках указано, что при сканировании кода можно услышать лучшие песни артиста.

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