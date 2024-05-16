В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей

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В лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Если группа граждан фиксируется на лесных участках, например, в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, то это – сигнал для выдвижения лесной охраны на место с проверкой. Если будет выявлено нарушений, виновным выпишут штраф.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придётся заплатить до 60 тыс. рублей штрафа, должностным – до 110 тыс., юрлицам – до 2 млн рублей.
Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.
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«Система работает по принципу триангуляции, вычисляя уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, программа фиксирует и это. Это позволяет оператору Региональной диспетчерской службы Комлесхоза принять решение о дальнейших действиях», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придётся заплатить до 60 тыс. рублей штрафа, должностным – до 110 тыс., юрлицам – до 2 млн рублей.
Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская