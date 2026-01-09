Доцент Балынин рассказал о новой мере поддержки для самозанятых
Самозанятые смогут получать выплаты по больничному с 2026 года
С 2026 года у самозанятых россиян появится новая возможность — добровольное участие в системе социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Это позволит получать страховые выплаты при болезни или травме. Об этом в комментарии RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам специалиста, самозанятые смогут самостоятельно выбрать размер страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. Именно от этого выбора будет зависеть размер возможных выплат, а также сумма ежемесячных страховых взносов.
«Планируется, что тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей — 1920 рублей в месяц», — пояснил Балынин.Он также отметил, что для дисциплинированных участников системы предусмотрены скидки. Если самозанятый будет уплачивать страховые взносы более 18 месяцев и за это время не воспользуется больничными выплатами, ему предоставят скидку 10% на ежемесячный взнос. При сроке участия более 24 месяцев размер скидки увеличится до 30%.
Точный размер выплаты по временной нетрудоспособности будет рассчитываться индивидуально и зависеть не только от выбранной страховой суммы, но и от страхового стажа, длительности уплаты взносов и других факторов.
Эксперт подчеркнул, что участие в новой системе будет исключительно добровольным и не станет обязательным для самозанятых.