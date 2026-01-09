Доцент Балынин рассказал о новой мере поддержки для самозанятых

09 января 2026, 11:34

Самозанятые смогут получать выплаты по больничному с 2026 года

Фото: Istock / ljubaphoto

С 2026 года у самозанятых россиян появится новая возможность — добровольное участие в системе социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Это позволит получать страховые выплаты при болезни или травме. Об этом в комментарии RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





По словам специалиста, самозанятые смогут самостоятельно выбрать размер страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. Именно от этого выбора будет зависеть размер возможных выплат, а также сумма ежемесячных страховых взносов.





«Планируется, что тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей — 1920 рублей в месяц», — пояснил Балынин.