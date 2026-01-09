«Забыла в машине»: В Казани ребёнок провёл 40 минут в запертом авто на морозе

09 января 2026, 10:55

В Казани полиция нашла ребёнка в закрытой машине на парковке торгового центра

Фото: Istock/Jurkos

В Казани на парковке торгового центра «Парк Хаус» инспекторы ДПС обнаружили в закрытом автомобиле маленького мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.