«Забыла в машине»: В Казани ребёнок провёл 40 минут в запертом авто на морозе
В Казани на парковке торгового центра «Парк Хаус» инспекторы ДПС обнаружили в закрытом автомобиле маленького мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Сотрудники ГИБДД заметили машину во время патрулирования территории и решили её проверить. В салоне они нашли одного малолетнего ребёнка. Установлено, что малыш провёл в автомобиле один около 40 минут. Отмечается, что погода в это время была очень холодной.
Полицейские остались с ребёнком и дождались его матери. Женщину доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В отношении её составили административный протокол за нарушение правил остановки транспортного средства.
