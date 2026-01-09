Достижения.рф

«Забыла в машине»: В Казани ребёнок провёл 40 минут в запертом авто на морозе

В Казани полиция нашла ребёнка в закрытой машине на парковке торгового центра
В Казани на парковке торгового центра «Парк Хаус» инспекторы ДПС обнаружили в закрытом автомобиле маленького мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.



Сотрудники ГИБДД заметили машину во время патрулирования территории и решили её проверить. В салоне они нашли одного малолетнего ребёнка. Установлено, что малыш провёл в автомобиле один около 40 минут. Отмечается, что погода в это время была очень холодной.

Полицейские остались с ребёнком и дождались его матери. Женщину доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В отношении её составили административный протокол за нарушение правил остановки транспортного средства.

