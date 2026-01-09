Достижения.рф

В Сочи ребенок травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой

Фото: iStock/Iulianna Est

Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Инцидент произошел во время прогулки. Мальчик гулял со своим братом и другими детьми, один из которых принес с собой петарду, купленную накануне в ближайшем магазине.

В результате ее взрыва ребенок получил травму кисти. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как среднее.

По информации ведомства, сотрудники полиции Сочи изъяли пиротехнику из магазина. Материалы по этому происшествию будут переданы в следственные органы.

Екатерина Коршунова

