В Сочи ребенок травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой
Шестилетний мальчик травмировал руку из-за неаккуратного обращения с петардой в Сочи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел во время прогулки. Мальчик гулял со своим братом и другими детьми, один из которых принес с собой петарду, купленную накануне в ближайшем магазине.
В результате ее взрыва ребенок получил травму кисти. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как среднее.
По информации ведомства, сотрудники полиции Сочи изъяли пиротехнику из магазина. Материалы по этому происшествию будут переданы в следственные органы.
