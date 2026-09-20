Доцент Гиринский: Выплаты военным пенсионерам проиндексируют на 4% с 1 октября
С 1 октября 2026 года в России проиндексируют выплаты военных пенсионеров. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, пишет РИА Новости.
По его словам, повышение затронет в том числе бывших сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ, Росгвардию, МЧС и ФСИН. Гиринский также отметил, что повышение предусмотрено для гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169 рублей. Кроме того, к пенсии автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 413 рублей.
«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Параметры роста составят порядка 4%», — заявил эксперт.Эксперт уточнил, что аналогичный размер базовой выплаты и надбавка на уход полагаются инвалидам первой группы. При этом если пенсию уже повышали по инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторного удвоения не происходит.
Фиксированные доплаты предусмотрели и для тех, у кого на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. При подаче заявления в сентябре повышенную пенсию граждане получат уже в октябре. За одного иждивенца выплата составит 3 194 рубля, за двоих — 6 389 рублей, за троих — 9 584 рубля.