Доцент Гиринский: Выплаты военным пенсионерам проиндексируют на 4% с 1 октября

20 сентября 2026, 14:22

Фото: istockphoto/mars58

С 1 октября 2026 года в России проиндексируют выплаты военных пенсионеров. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, пишет РИА Новости.





По его словам, повышение затронет в том числе бывших сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ, Росгвардию, МЧС и ФСИН. Гиринский также отметил, что повышение предусмотрено для гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169 рублей. Кроме того, к пенсии автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 413 рублей.





«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Параметры роста составят порядка 4%», — заявил эксперт.