Эксперт Балынин оценил рост пенсии при отсрочке выхода на заслуженный отдых
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что добровольная отсрочка оформления страховой пенсии способна заметно увеличить размер ежемесячных выплат. При обращении за пенсией на десять лет позже сумма, по его расчетам, вырастет более чем в два раза.
В беседе с ТАСС экономист привел пример гражданина, накопившего 140 индивидуальных пенсионных коэффициентов к сентябрю 2026 года. Если оформить пенсию сразу после появления такого права, ее размер составит 31 531,09 рубля.
Пятилетняя отсрочка повысит выплату до 44 857,46 рубля. Это на 42,3 процента превышает сумму, положенную при своевременном обращении. При переносе выхода на пенсию на десять лет ежемесячная выплата достигнет 71 139,34 рубля, отметил Балынин. По сравнению с первоначальным размером она увеличится в 2,26 раза. Эксперт подчеркнул, что решение об отказе от немедленного назначения страховой пенсии гражданин принимает самостоятельно.
Читайте также: