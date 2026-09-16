Эксперт Балынин оценил рост пенсии при отсрочке выхода на заслуженный отдых

16 сентября 2026, 07:51

Эксперт Балынин: пенсия при выходе на 10 лет позже вырастет более чем вдвое

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что добровольная отсрочка оформления страховой пенсии способна заметно увеличить размер ежемесячных выплат. При обращении за пенсией на десять лет позже сумма, по его расчетам, вырастет более чем в два раза.