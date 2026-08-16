Назван максимальный размер пенсии при медианной зарплате и большом стаже

16 августа 2026, 02:49

Максимальный размер пенсии при медианной зарплате составляет более 30 000 рублей

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Граждане, имеющие трудовой стаж 42 года, при медианной зарплате по стране могут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.