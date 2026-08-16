Назван максимальный размер пенсии при медианной зарплате и большом стаже
Граждане, имеющие трудовой стаж 42 года, при медианной зарплате по стране могут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
Он пояснил, что с учетом действующих в текущем году стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, размер пенсии при 25-летнем стаже составляет около 22 тысяч рублей, при 30-летнем — до 24,5 тысячи, при 35-летнем — до 27 тысяч. Максимальная сумма — 30 534,72 рубля — достигается при стаже в 42 года.
Эксперт также отметил, что медианная зарплата в России за последние пять лет выросла с 35 370 до 65 307 рублей. По его прогнозу, по итогам 2026 года этот показатель может достичь 70–73,5 тысячи рублей.
Ранее Балынин заявил, что в 2027 году не предусмотрен выход на страховую пенсию по старости на общих основаниях.
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