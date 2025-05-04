Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства

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По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, пенсия граждан может уменьшиться в случае смены места жительства. Об этом эксперт заявила агентству «Прайм».
«Если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться», — рассказала Иванова-Швец.
Помимо этого, размер пенсии может быть снижен в случае взыскания задолженности и и при перерасчете. Последнее происходит когда насчитывается больший стаж или неправильно учли льготный стаж.
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Иван Мусатов