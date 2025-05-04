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Главная / Новости / Общество/ Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства

Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства

Фото: iStock/mars58

Фото: iStock/mars58

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, пенсия граждан может уменьшиться в случае смены места жительства. Об этом эксперт заявила агентству «Прайм».
«Если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться», — рассказала Иванова-Швец.

Помимо этого, размер пенсии может быть снижен в случае взыскания задолженности и и при перерасчете. Последнее происходит когда насчитывается больший стаж или неправильно учли льготный стаж.

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#пенсии
#пенсионер
#нарушение
#доплаты
Португалия хочет выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов
04 мая 2025, 01:27

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии планируют выдворить из страны порядка 18 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
«Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней», — передает агентство со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару.

В общем страна выдаст постановления о необходимости покинуть страну порядка 18 тысячам нелегалов.

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#португалия
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В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»
04 мая 2025, 00:43

Фото: iStock/Julialine

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет проходит согласованная с властями акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие началось в 23:00 по московскому времени. Толпа направилась по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Акция проходит в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка. Всего в шествии участвует порядка 100 человек.

Одна из участниц, Елена Горбатюк-Магами рассказала, что проживает в штате Вирджиния и переехала в США из Москвы. По ее словам, после она собирается приехать в российскую столицу и вновь поучаствовать в «Бессмертном полке».

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#сша
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#день победы
#бессмертный полк
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В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
03 мая 2025, 23:18

Фото: iStock/saiko3p

В столице Франции в Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора шествия Дмитрия де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая», — рассказал источник агентства.

Как стало известно, шествие пройдет между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез. На последнем похоронено множество участников сопротивления нацисткой Германии. Де Кошко отметил, что погибшие сильно повлияли на итоговую победу, а в особенности на роль Франции в качестве победоносной силы. Организатор приглашает всех желающих поучаствовать в акции и принести на нее портрет участника войны.

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Скандалы Михаила Прохорова с проституцией и теневыми деньгами. На чем бизнесмен заработал миллиарды и куда пропал сейчас?
03 мая 2025, 18:26

Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Известная фигура в российском бизнесе и политике Михаил Прохоров сегодня отмечает свое 60-летие. Его имя связывают с крупными инвестициями, благотворительностью и участием в политической жизни страны. О карьере и личной жизни миллиардера читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Михаил Прохоров появился на свет 3 мая 1965 года в интеллигентной московской семье. Его отец, Дмитрий Ионович, занимал должность начальника Управления международных связей в Госкомспорте СССР, а мать, Тамара Михайловна Кумаритова, работала на кафедре полимеров в Московском институте химического машиностроения. Мальчик стал вторым ребенком в семье после старшей сестры Ирины.

Семья жила в достатке, и у детей было всё самое лучшее. Михаил успешно завершил обучение в специализированной английской школе №21, где получил золотую медаль. После этого он стал студентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и окончил его в 1989 году с красным дипломом.

Карьера


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Свой предпринимательский путь Прохоров начал с организации продажи вареных джинсов в студенческие годы. После получения диплома в 1989 году будущий кандидат в президенты стал начальником департамента в правлении Международного банка экономического сотрудничества.

Впоследствии он основывает компанию «ОНЭКСИМ» и становится её главой. Затем он занимает пост президента-председателя правления банка с одноимённым названием. В период с 2001 по 2008 год он также руководит горно-металлургической компанией «Норильский никель», владея значительной частью её акций.

В списке российских миллиардеров журнала «Форбс» за 2009 год Прохоров был поставлен на первое место с состоянием в $9,5 млрд. При этом около двух лет назад у него было на $13 млрд больше. Такова была цена для Прохорова проявлений мирового финансового кризиса. Впрочем, затем капитал олигарха снова стал с каждым годом неуклонно расти, пострадав только в середине «десятых» годов. В 2021 году состояние Прохорова оценивалось в $11,4 млрд.

По данным на конец 2010 года, Прохоров имел большие или контрольные пакеты акций в компаниях «Русский алюминий», «Полюс Золото», «Интергео», «Квадра», «Согласие», «Ренессанс Капитал», участвовал в ряде инновационных проектов. Одним из которых была разработка в сфере российского автомобилестроения — «Ё-мобиль».

На чем заработал миллиарды?


Михаил Прохоров выстаивал бизнес в сложное для России время. Масштабная приватизация сыграла на руку предпринимателю. Ему удалось скупить бумаги ряда госпредприятий за треть себестоимости, а когда рынок выровнялся, удачно продать.

В скором времени предприниматель стал известен как крупный инвестор. Он вложил средства в медиапроекты «Живи!» и РБК, в девелоперскую компанию, в страховую компанию и в несколько банков. Принимая во внимание любовь бизнесмена к баскетболу, он приобрёл команду Brooklyn Nets и на протяжении десяти лет владел ею. Примечательно, что продажа клуба принесла Прохорову доход в размере двух миллиардов долларов.

Траты по доходам


Елена Мясникова, Михаил Прохоров и Александр Винокуров (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

Михаил Прохоров еще в нулевых стал одним из самых состоятельных предпринимателей страны. Средства расходовал не только на развитие своего дела, но и на «качественный» досуг. В начале 2007 года в Куршевеле разразился скандал, который стал достоянием мировой общественности. Тогда Прохорова задержала полиция Франции в подозрении в организации сети проституции и связях с несовершеннолетними.

Выяснилось, что на своей загородной резиденции олигарх проводил время в окружении друзей и многочисленных молодых особ. В ответ на вопрос французского комиссара Прохоров заявил, что предпочитает общество умных, привлекательных и юных спутниц. Через два с половиной года после этого инцидента уголовное дело в отношении Прохорова было прекращено за отсутствием состава преступления. Тогда в народе начались разговоры, что бизнесмен просто откупился от правоохранителей Франции, но доказательств слухам так и не нашлось.

Кроме девушек помоложе, Прохоров испытывал страсть к дорогим покупкам. В числе его небедного имущества числилась 96-метровая яхта «Палладиум» и такая же по размеру яхта «Солемар». Также он был владельцем самолётов «Гольфстрим» и «Фалькон».

Политика


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В 2011 году в жизнь Прохорова пришла политика. До этого он старался не привлекать к себе внимания, но в 2011 году присоединился к партии «Правое дело» и сразу же занял пост её лидера, хотя и ненадолго.

Через год он решил баллотироваться на пост президента, но получил поддержку лишь 7,98% избирателей. Он делал ставку на сближение с Европой и взаимодействие с государствами, которые придерживаются демократических принципов. В то же время он предлагал ограничить возможность занимать пост президента или губернатора двумя сроками за всю жизнь и обещал искоренить коррупцию.

В программе кандидата в президенты также уделялось внимание частной собственности, включая возможность вывода государства из числа владельцев телеканалов и средств массовой информации.

В тот период он основал партию «Гражданская платформа» и занял в ней две ключевые позиции. Но уже через год один из этих постов заняла его сестра, а ещё через два года Прохоров покинул партию.

В преддверии президентских выборов активно распространялись слухи о том, что Прохоров был проектом Кремля. Однако некоторые специалисты считают, что участие в выборах в то время позволяло бизнесмену вывести в тень значительные денежные средства.

Где сейчас Прохоров?


В 2012 году миллиардер начал избавляться от российских активов. Уже к 2017 Россия перестала быть для него площадкой для инвестиций, фокус переместился в сторону США. В 2023 году Прохоров передал своё последнее детище — «Ренессанс Кредит» — в собственность Банка России. По мнению экспертов, именно этот шаг спас бизнесмена от европейских санкций.

Сейчас трудно точно определить место жительства Михаила Прохорова. В одном из своих интервью он признался, что питает особую привязанность к Нью-Йорку, но считает Москву своим домом.

Однако есть сведения, что большую часть времени он проводит не в Москве, а в других странах, таких как Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты и Швейцария.

Также известно, что в апреле 2022 года Михаил Прохоров посетил Тель-Авив и официально получил гражданство Израиля.

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#карьера
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
03 мая 2025, 18:08

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, сказано на сайте ведомства. Специалисты исключили угрозу эпидемии.
«Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.
Уточняется, что контроль осуществляется постоянно, специалисты оперативно отслеживают ситуацию в режиме реального времени. Это минимизирует риски осложнения эпидемической обстановки.

«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль…» — резюмировали в ведомстве.
Два случая сибирской язвы зафиксировали в тайской провинции Мухдахан при забое больного скота с последующим употреблением зараженного мяса в пищу.

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#мир
#таиланд
#роспотребнадзор
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