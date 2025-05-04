Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства

Известная фигура в российском бизнесе и политике Михаил Прохоров сегодня отмечает свое 60-летие. Его имя связывают с крупными инвестициями, благотворительностью и участием в политической жизни страны. О карьере и личной жизни миллиардера читайте в материале «Радио 1».