Роспотребнадзор оценил ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, сказано на сайте ведомства. Специалисты исключили угрозу эпидемии.
«Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.Уточняется, что контроль осуществляется постоянно, специалисты оперативно отслеживают ситуацию в режиме реального времени. Это минимизирует риски осложнения эпидемической обстановки.
«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль…» — резюмировали в ведомстве.Два случая сибирской язвы зафиксировали в тайской провинции Мухдахан при забое больного скота с последующим употреблением зараженного мяса в пищу.
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