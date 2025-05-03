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Главная / Новости / Общество/ Мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД

Мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Мошенники массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — говорится в материалах.
Поддельные документы оформлены от имени ГИБДД и содержат фотографии автомобилей с фальшивыми данными о нарушениях. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани». Могут предлагаться и другие платежные системы.

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Перечисляя средства по этим реквизитам, автовладельцы переводят деньги за «штраф» напрямую мошенникам.

В МВД призвали граждан проверять получателя платежа и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных квитанций. Особое внимание рекомендуется уделять бумажным письмам с «постановлениями», которые приходят по почте.

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#яндекс
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#нарушения
Россиянам объяснили, как поступить при слишком большом счете за ЖКУ
Общественник Бондарь: при ошибке в счете за ЖКУ следует потребовать перерасчет
03 мая 2025, 06:27

Фото: iStock/gopixa

Россияне имеют право требовать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при необоснованном завышении сумм в квитанциях. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Причиной увеличения платежей могут быть как повышение тарифов или корректировка при перерасчете за предыдущие периоды, так и банальные ошибки в квитанциях об оплате.

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«Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление», — подчеркнул эксперт.
Бондарь рекомендует при обнаружении неточностей подавать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию через приложение «Госуслуги.Дом», указав спорные пункты.

В случае отказа или бездействия УК можно обратиться в Госжилинспекцию региона (через портал «ГИС ЖКХ») или направить жалобу в Роспотребнадзор. В некоторых случаях может понадобиться подавать иск в суд.

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Россиянам пригрозили тюрьмой и миллионным штрафом за сбор некоторых грибов
Юрист Георгиева: За сбор особо ценных грибов в РФ грозит уголовная ответственность
03 мая 2025, 05:03

Фото: iStock/intek1

Сбор особо ценных грибов, таких как рядовка мацутакэ, может привести к уголовной ответственности для россиян. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.
Административная ответственность за сбор краснокнижных видов или грибов, охраняемых международными договорами, предусмотрена статьей 8.35 КоАП. В этом случае штраф составит 2,5–5 тыс. рублей с конфискацией собранного и инструментов. Георгиева рекомендует заранее изучать списки охраняемых видов, чтобы избежать нарушений.

По статье 260.1 Уголовного кодекса нарушителям, собирающим особо ценные грибы (как рядовка мацутакэ) грозит штраф до 1 млн рублей.

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — перечислила самые серьезные наказания юрист.
Ранее сообщалось, что США отменили безвизовый режим с Румынией, который так ни разу и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.

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#штраф
#юрист
#коап
#грибы
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В возрасте 84 лет скончался российско-американский политолог Эдуард Лозанский
03 мая 2025, 04:16

Эдуард Лозанский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российско-американский политолог и диссидент Эдуард Лозанский скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Международный совет российских соотечественников (МСРС).
«МСРС с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине члена правления МСРС, члена Координационного совета российских соотечественников в США, директора Русского дома в Вашингтоне, президента Американского университета в Москве, известного общественного деятеля, публициста и политолога Эдуарда Дмитриевича Лозанского», — говорится в заявлении совета.
Лозанский, родившийся в Киеве в еврейской семье, окончил МИФИ и работал в Институте атомной энергии им. Курчатова. В 1976 году он эмигрировал в США, получив гражданство, и посвятил жизнь укреплению диалога между Россией и Америкой.

МСРС отметил его вклад в общественную и политическую деятельность, направленную на сближение двух стран. Лозанский оставался активным публицистом и аналитиком до последних дней.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.

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#дом
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ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных
ФСБ: британцы убили тысячи советских военнопленных 3 мая 1945 года
03 мая 2025, 01:37

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.
Согласно документам, британские ВВС атаковали немецкие суда «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозившие в Норвегию узников нацистских концлагерей. В результате бомбардировок и обстрелов даже спасательных шлюпок погибли от 7 до 12 тысяч человек, преимущественно советские военнопленные.

Несмотря на уведомление германским командованием шведской и швейцарской миссий Красного Креста о маршруте конвоя, информация, утверждается, почему-то «не была передана» британскому руководству.

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«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, (...) не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — рассказывал чудом переживший трагедию Василий Саломаткин.
После затопления судов британские катера открыли огонь по выжившим, что сократило число спасенных до 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.

«Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше», — вспоминал очевидец.
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Эксперты отметили рост цен на зеленый чай в России с начала года
Цена на зеленый чай в России выросла на 13,9% с начала года
02 мая 2025, 19:46

Фото: istockphoto/mescioglu

На 13,9% с начала года выросла цена на зеленый чай в России. Об этом пишет портал Postnews со ссылкой на результаты исследования сервиса ценового мониторинга «Ценозавр».
Отмечено, что ценник на черный чай за тот же период вырос лишь на 5,4%. Таким образом сегодня цена 100 граммов зеленого чая в среднем составляет 287 рублей, а черного — 275 рублей.

Обозреватели подчеркивают, что имеются в виду средние значения в российских торговых сетях, а это значит, что цена варьируется. Анализ роста цен на чай за последние несколько лет показал, что в ближайшее время они могут вырасти до 4,7%. При этом эксперты говорят, что рост не прогнозируется.

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