Мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД

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Мошенники массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — говорится в материалах.Поддельные документы оформлены от имени ГИБДД и содержат фотографии автомобилей с фальшивыми данными о нарушениях. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани». Могут предлагаться и другие платежные системы.
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Перечисляя средства по этим реквизитам, автовладельцы переводят деньги за «штраф» напрямую мошенникам.
В МВД призвали граждан проверять получателя платежа и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных квитанций. Особое внимание рекомендуется уделять бумажным письмам с «постановлениями», которые приходят по почте.
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