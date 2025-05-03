Россиянам объяснили, как поступить при слишком большом счете за ЖКУ

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Россияне имеют право требовать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при необоснованном завышении сумм в квитанциях. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Причиной увеличения платежей могут быть как повышение тарифов или корректировка при перерасчете за предыдущие периоды, так и банальные ошибки в квитанциях об оплате.
В случае отказа или бездействия УК можно обратиться в Госжилинспекцию региона (через портал «ГИС ЖКХ») или направить жалобу в Роспотребнадзор. В некоторых случаях может понадобиться подавать иск в суд.
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«Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление», — подчеркнул эксперт.Бондарь рекомендует при обнаружении неточностей подавать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию через приложение «Госуслуги.Дом», указав спорные пункты.
В случае отказа или бездействия УК можно обратиться в Госжилинспекцию региона (через портал «ГИС ЖКХ») или направить жалобу в Роспотребнадзор. В некоторых случаях может понадобиться подавать иск в суд.
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Мария Моисеева