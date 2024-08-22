Доцент МГУ Андреюк назвал условие апокалипсиса в 2026 году

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Доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк в комментарии предсказанного австрийским математиком Хайнцем фон Фёрстером апокалипсиса, который должен случится 13 ноября 2026 года, отметил, что событие возможно при условии войны США и Китая.
Он пояснил, что причина, по которой должен наступить конец света по Фёрстеру – из-за максимального числа людей на планете и нехватки продовольствия и ресурсов – не рентабельна, поскольку населения становится меньше.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что глобальная война с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу.
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«США и Китай — это примерно половина мирового ВВП. Если они между собой начнут воевать, они вовлекут в этот процесс почти весь мир. И такую войну, конечно, можно будет воспринять как апокалипсис», – отметил в беседе с Газета.ру Андреюк.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что глобальная война с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу.
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Мелисса Тимофеева