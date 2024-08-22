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Доцент МГУ Андреюк назвал условие апокалипсиса в 2026 году

22 августа 2024, 18:54
Фото: iStock/Ekaterina_Simonova

Фото: iStock/Ekaterina_Simonova

Доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк в комментарии предсказанного австрийским математиком Хайнцем фон Фёрстером апокалипсиса, который должен случится 13 ноября 2026 года, отметил, что событие возможно при условии войны США и Китая.
Он пояснил, что причина, по которой должен наступить конец света по Фёрстеру – из-за максимального числа людей на планете и нехватки продовольствия и ресурсов – не рентабельна, поскольку населения становится меньше.

«США и Китай — это примерно половина мирового ВВП. Если они между собой начнут воевать, они вовлекут в этот процесс почти весь мир. И такую войну, конечно, можно будет воспринять как апокалипсис», – отметил в беседе с Газета.ру Андреюк.



Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что глобальная война с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу.

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#земля
Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о благоустройстве знаковых объектов
22 августа 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2018 года во Власихе благоустроили несколько знаковых для жителей объектов. Это площадь у Дворца культуры, Цветной бульвар, пешеходная зона Верхнего озера, сквер и мемориальный комплекс Маршалу Жукову, Соборная площадь.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Помимо этого, по его словам, проведена большая работа по озеленению. Сделано цветочное оформление 12 общественных пространств, высажено 28 тыс. растений. Сейчас ведется благоустройство территории у Контрольно-пропускного пункта №2.
«Необходимо всё сделать красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, регулярно приезжают гости. Поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения. Мы и дальше будем вести такую работу», – пообещал Воробьёв.
По словам Потапчука, это будет хорошим подарком жителям Власихи ко Дню Ракетных войск стратегического назначения
«17 декабря РВСН исполнится 65 лет. К этой дате мы установим въездную стелу, заменим ворота, обновим освещение и уложим новый асфальт. К работам уже приступили», – сказал глава Власихи.
В следующем году запланировано благоустройству набережной у Среднего озера. Она считается жемчужиной Власихи. Там создадут единую прогулочную зону, модернизируют спортивный кластер, расширят и обновят детскую игровую территорию, оборудуют места для крещенских купаний, сделают площадки с фотозонами и лестничные спуски с пандусами, разместят качели, оформят береговые склоны со стороны мемориального комплекса Маршалу Жукову в виде амфитеатра.

Кроме того, на набережной установят стилизованную мельницу, обустроят лодочную станцию и проведут масштабное озеленение. Как и КПП №2, этот объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства.
«Очень важно ещё формировать культуру отдыха, чтобы те «прелести», которые мы с вами собственноручно вытаскивали со дна озера, начиная покрышками и заканчивая мопедами и автомобилями, больше там не появлялись. Надеюсь, что культура времяпрепровождения в этом прекрасном, живописном месте будет меняться», – отметил Воробьёв.
Потапчук также рассказал, что по программе «Недвижимость за 1 рубль» во Власихе подобрали несколько объектов, которые будут переданы предпринимателям. Так, под реализацию социального проекта в одном из них после ремонта разместится «Академия спорта и творчества «Красная звезда». Там будут работать студии хореографии и вокала, хип-хопа и брейк-данса, ударных инструментов и гитары, фитнеса и джампинга, раннего развития и актёрского мастерства, секции акробатики и тхэквондо, а также кафе, где можно будет смотреть спортивные трансляции.

Герман Потапчук также сообщил губернатору, что найден инвестор, который будет строить новую воскресную школу при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем в зоне СВО протоиерее Михаиле Васильеве. Она будет располагаться рядом с Соборной площадью.

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#власиха
#зато
#герман потапчук
#губернатор
#андрей воробьёв
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки
Психолог Наумова: Плохие оценки не полностью зависят от ребёнка
22 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/fizkes

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка
Поэтому, считает эксперт, за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

«Ребёнка опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей. В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что что-то не получилось. Придя домой, ребёнок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят. Это даст сил ребенку на то, чтобы учиться лучше», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.

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#хулиганство
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#дети
#образование
#психолог
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Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе
Девелопер Борисова заявила о самых безопасных для водителей районах
22 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова заявила, что самыми безопасными районами Московского региона для автомобилистов являются Восточный, Внуково, Метрогородок и Савелки в Зеленограде.
Такие выводы она сделала на основе данных ГИБДД.

«В историческом центре Москвы по уровню безопасности лидируют Красносельский район, Мещанский и Замоскворечье. Данные за 2023 год демонстрируют аналогичную тенденцию. В Замоскворечье за год было зафиксировано 45 ДТП с пострадавшими – это один из самых низких показателей среди районов центра, уступающий только Красносельскому и Якиманке», —добавила в беседе с Газета.ру Борисова.

Ранее замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявлял, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.

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#автомобиль
#данные
#москва
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Во Власихе к началу учебного года капитально отремонтируют школу имени Попова
22 августа 2024, 19:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В микрорайоне Школьный во Власихе в этом году сделают капитальный ремонт в школе имени А.С. Попова, построенной ещё в 1961 году.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

В образовательный комплекс, помимо школы, входят три здания дошкольных групп. Комплекс посещают более 1,6 тыс. учеников и 525 малышей. По президентской программе в СОШ ведётся капремонт – обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, обустраивают прилегающую территорию. Все работы завершат в конце августа.
«У нас торжественная линейка пройдёт 2 сентября уже в обновлённом комплексе. Готовим для ребят сюрпризы – установим возле школы уникальный развивающий игровой комплекс. Также хотим воссоздать класс радиотехники, так как наша школа носит имя прославленного учёного. В целом к учебному году мы готовы на 100%. У нас закуплены все необходимые учебники, укомплектован штат педагогов», – рассказал Потапчук.
Во Власихе действует ещё один образовательный комплекс – «Перспектива». Это школа и два отделения для дошколят. Работает также детская школа искусств «Гармония», где в 2022-2023 годах прошёл капремонт.

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#зато
#власиха
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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#школы
#детсад
#образование
#капремонт
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В 2024-2025 годах во Власихе проведут капремонт 46 домов
22 августа 2024, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во Власихе реализуется большая программа по капремонту многоквартирных домов.
В этом году там обновят 38 МКД, сообщил глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Помимо внешнего вида домов, в порядок приводят внутренние коммуникации, меняют лифты старше 25 лет, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, системы водоснабжения и водоотведения, ремонтируют подвалы и подъезды. В 2024-2025 годах будет капитально отремонтировано 46 домов. Всего во Власихе – 78 МКД.
«Половина домов города уже обновлена. А один из них, дом №13 на ул. Маршала Жукова, который два года находился в аварийном состоянии, был признан лучшей практикой Фонда капитального ремонта», – сказа глава.
«Мы с вами многократно общались с жителями. Темы, которые их беспокоят, хорошо известны – это благоустройство, капремонт, спорт, автобусное сообщение. Надо достойно отвечать на все сегодняшние вызовы», – отметил губернатор.
На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и соцобъектов, благоустройства общественных пространств.

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#герман потапчук
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#подмосковье
#московская область
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Российские родители озвучили самый важный предмет в школе
Skysmart: Родители считают важными для изучения иностранные языки
22 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Drazen Zigic

Исследование Skysmart показало, что 45% российских родителей считают наиболее важными школьными предметами иностранные языки.
40% заявили о важности гуманитарных наук в школьной программе, 30% — точных наук.

«Интерес к гуманитарным предметам связан с тем, что обществознание и история необходимы для сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗы по популярным гуманитарным направлениям. Доля этих предметов от общих занятий по подготовке к ЕГЭ составляет 12%. Мы видим тренд на рост популярности занятий по математике», — пояснила в беседе с Газета.ру директор по продукту Exams компании Skysmart Диана Франчук.

Ранее опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.

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#дети
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Во Власихе модернизируют теплосети и наладят качественное водоснабжение
22 августа 2024, 19:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году во Власихе модернизируют три участка теплосетей.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Во время обсуждения развития ЗАТО большое внимание уделили реализации проектов, которые ждут все 28 тыс. жителей Власихи. Это касается и модернизации теплоснабжения. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону – одно из важнейших направлений работы.

Во Власихе до наступления холодов отремонтируют участки теплосетей в микрорайоне Школьный, а также от котельных №1 и №3. Ранее заменили основной и резервный котлы в котельной №3, которая обеспечивает теплом 80% жителей ЗАТО. В следующем году реконструируют три и построят один центральный тепловой пункт.
«Мы уже переложили порядка 813 метров труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, в том числе те, которые шли поверху. У города будет совершенно другой облик. Нам предстоит большая работа до 2028 года», − отметил Потапчук.
По его словам, вторая по значимости задача − качественное водоснабжение.

«С 2021 года мы ввели в эксплуатацию 19 станций водоподготовки, обновили пять водозаборных узлов, оснастили их источниками бесперебойного питания. В этом году приступили к замене магистральных труб холодного водоснабжения − заменили 750-метровый участок. А всего будет заменено 21 км труб», − рассказал глава.

Он добавил, что в период с 2024 по 2028 годы в городе необходимо заменить все магистральные и разводящие трубопроводы холодного водоснабжения.

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Российские учёные научились прогнозировать магнитуду техногенных землетрясений
22 августа 2024, 18:58

Фото: iStock/Christoph Burgstedt

Исследователи Университета МИСИС научились предсказывать магнитуду землетрясений, вызванных человеческой деятельностью на территориях освоения недр и земной поверхности.
Так, учёным удалось выяснить, что чем больше энергии в земной коре, тем сильнее может быть реакция на техногенное воздействие.

«Мы используем научную концепцию, предполагающую наличие в земной коре особого слоя переменной мощности, в котором породы находятся в предельно напряженном состоянии. Понимание этих процессов имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов», — пояснил в беседе с Газета.ру профессор кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ МИСИС Андриан Батугин.

Ранее российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.

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Депутат Голубев рассказал, как многодетной семье получить 450 тыс. руб. от государства
Депутат Голубев: многодетные семьи могут получить от государства 450 тыс. руб.
22 августа 2024, 18:44

Фото: istock / VEX Collective

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в эфире «Радио 1» подробно рассказал про условия поучения выплаты.

Условия были определенны еще при принятии были закона, отметил Голубев. Он напомнил, что с 2019 года многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства по выплате ипотеки. По условиям программы, РФ выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженностей по ипотечному кредиту.

12 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который продлил эту программу.

«Мера распространена на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились до конца 2030 года. Выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту. Также отмечу, что нельзя использовать выплату на погашение ипотеки при приобретении жилья, признанного непригодным для проживания. А при приобретении участка для индивидуального жилищного строительства, выплата будет осуществляться только после регистрации права», — пояснил Голубев.
Выплату можно использовать на:
  • погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в строящемся доме или новостройке;
  • приобретение или строительство частного дома;
  • покупку готового жилья у физического лица на вторичном рынке;
  • покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
  • введение личного подсобного хозяйства или для введения садоводства;
  • покупку недостроенного объекта ИЖС;
  • получение последней доли долевого жилья;
  • рефинансированные кредита, если они были получены на все выше перечисленные цели.
Стоит отметить, что использовать выплату как первоначальный взнос нельзя.
Фото: istock / Diy13
По России мерой уже воспользовались около 700 тысяч семей, сообщил Голубев. Он напомнил, что в Подмосковье числится 112 тысяч многодетных семей, количество которых увеличивается ежемесячно. За 2024 год в Московской области уже одобрены 4 200 заявок на сумму 1 млрд 900 млн рублей.

«Меры поддержки этой категории семей у нас в Московской области уникальны, они не только выполняют все требования указа президента по многодетным семьям, по статусам многодетных, но и превосходят даже эти меры поддержки», — отметил Голубев.
Какую поддержку в Подмосковье может получить семья:

  • бесплатный проезд в области и Москве;
  • единовременное пособие при рождении ребенка — на первого 20 тысяч рублей, на второго 40 тысяч, на третьего последующего 60 тысяч рублей.;
  • при рождении двух детей 70 тысяч рублей на каждого ребенка;
  • при рождении трех и более детей выплату 300 тысяч рублей на семью;
  • подарочный набор новорожденного;
  • бесплатное школьное питание;
  • выплаты на школьную форму до 10 тысяч рублей, если доход семьи ниже прожиточного минимума;
  • бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей;
  • выплаты на питание детям до трех лет;
  • беременным, кормящим матерям — компенсация расходов на плату ЖКУ;
  • льгота по транспортному налогу;
  • программа социальной газификации;
  • бесплатная парковка для многодетных в Московской области;
  • региональный материнский семейный капитал о размере 100 тысяч рублей.
Заявление на участие в программе помощи многодетным семьям можно подать через портал Госуслуги. Также можно обратиться МФЦ по месту жительства или подать заявление лично через банк, в котором оформлена ипотека.

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В Подмосковье увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным
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