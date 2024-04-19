Доцент Олейникова спрогнозировала среднюю площадь нового жилья в этом году

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Доцент Базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова Нина Олейникова заявила, что в Московском регионе в этом году средняя площадь жиль в новостройках будет составлять 45-46 кв. м.
«Для изменения долгосрочного тренда на компактность отсутствуют какие-либо факторы. Намерений государства ориентироваться на семейный формат жилья недостаточно для получения обоснования таких проектов. Цены сейчас высокие, бюджет может стать недоступным для многих россиян, если застройщики начнут закладывать крупноформатные планировки», — объяснила в беседе с Газета.ру Олейникова.
Ранее сообщалось, что за год в Москве цена квадратного метра элитного жилья выросла на 12%. Так, цена достигла 1,8 млн рублей за квадратный метр.
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