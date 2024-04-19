Как распознать недобросовестного риелтора: Правила внимательности

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Определить «черного» риелтора можно по нежеланию заключать договор оказания услуг или попытки скрыть документы, не предоставив удостоверение личности. Об этом рассказал юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Герман Рыкалов в разговоре с «Лентой.ру».
«Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов», — пояснил эксперт.Чтобы не стать жертвой обманщиков, юрист посоветовал сохранять бдительность и запрашивать персональные данные и рекомендации о работе риелтора. Стоит обратить внимание на передачу полномочий по доверенностям, поскольку на основании переданных прав лицо без присутствия гражданина может совершать действия не в его интересах.
Помимо этого, Рыкалов порекомендовал пользоваться сервисом проверки физических лиц для подтверждения сведений о риелторе, включая его ИНН, участие в арбитражных делах, отсутствие в розыске и прочие аспекты.
«В конце концов, может произойти банальная кража денежных средств путем захвата силой либо под влиянием обмана. Зачастую данные лица целятся в уязвимые группы населения», — предупредил Рыкалов.Ранее юрист Юлия Рамзенкова предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак