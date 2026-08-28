Доцент раскрыл неожиданный способ получения пенсионных баллов

28 августа 2026, 12:35

Доцент Балынин: пенсионные баллы дают за период ухода за ребенком

Фото: istockphoto/mars58

В 2026 году право на страховую пенсию по старости будут определять три ключевых параметра: наличие как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), страховой стаж от 15 лет и достижение установленного законом пенсионного возраста. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Игорь Балынин.