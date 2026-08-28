Доцент раскрыл неожиданный способ получения пенсионных баллов
В 2026 году право на страховую пенсию по старости будут определять три ключевых параметра: наличие как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), страховой стаж от 15 лет и достижение установленного законом пенсионного возраста. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Игорь Балынин.
Эксперт отметил, что действующая формула расчета пенсии предельно прозрачна и включает всего два арифметических действия: умножение количества накопленных ИПК на их установленную стоимость и последующее прибавление фиксированной выплаты к полученной сумме. Информацию приводит RT.
Размер фиксированной выплаты и цена одного пенсионного коэффициента ежегодно пересматриваются государством с учетом индексации. По словам Балынина, в 2026 году стоимость ИПК зафиксирована на уровне 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля. Количество же накопленных баллов у каждого будущего пенсионера индивидуально, поскольку зависит от размера страховых взносов, перечисляемых работодателем, а также от социально значимых периодов в жизни гражданина.
Особое внимание специалист уделил нестраховым периодам, за которые также начисляются ИПК. Так, за год ухода за первым ребенком до полутора лет родителю добавляют 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим или четвертым — по 5,4 балла за каждого. Аналогично начисляется 1,8 ИПК за уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет. Кроме того, в зачет идут периоды военной службы по призыву, пребывания в добровольческих формированиях и участия в специальной военной операции, резюмировал эксперт.
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