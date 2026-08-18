Экономист назвал россиянам размер справедливой пенсии в 2027 году

18 августа 2026, 07:22

Экономист Щербаков: Размер справедливой пенсии в 2027 году составил бы 37 тысяч рублей

Фото: iStock/Olga Yastremska

Размер справедливой страховой пенсии в 2027 году должен составлять от 37 до 40 тысяч рублей в месяц. Такую оценку привёл в беседе с «Газетой.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.





По его мнению, пенсионное обеспечение на уровне около 40 тысяч рублей позволило бы пожилым людям не просто сводить концы с концами, а поддерживать приемлемое качество жизни. Расчёт строится на коэффициенте замещения утраченного заработка в 40–50%: при средней зарплате около 80 тысяч рублей это даёт 32–40 тысяч рублей соответственно.



