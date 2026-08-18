Экономист назвал россиянам размер справедливой пенсии в 2027 году
Экономист Щербаков: Размер справедливой пенсии в 2027 году составил бы 37 тысяч рублей
Размер справедливой страховой пенсии в 2027 году должен составлять от 37 до 40 тысяч рублей в месяц. Такую оценку привёл в беседе с «Газетой.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.
По его мнению, пенсионное обеспечение на уровне около 40 тысяч рублей позволило бы пожилым людям не просто сводить концы с концами, а поддерживать приемлемое качество жизни. Расчёт строится на коэффициенте замещения утраченного заработка в 40–50%: при средней зарплате около 80 тысяч рублей это даёт 32–40 тысяч рублей соответственно.
Стало известно, как говорить о зарплате на собеседовании
Региональная дифференциация также существенна: для удобного образа жизни одинокого пенсионера в Москве потребуется 45–50 тысяч, в городе-миллионнике – примерно 35 тысяч, а в небольшом населённом пункте – от 30 тысяч рублей.
Таким образом, если средняя страховая пенсия в 2027 году составит около 30 тысяч, то будет наблюдаться разрыв со «справедливым» уровнем (на 15–25%). Избавиться от такого расхождения, согласно материалу «Газеты.Ru», можно за счёт дополнительной индексации, увеличения фиксированной выплаты и корректировки пенсионной формулы.
Ранее журналист-натуралист Александр Хабургаев дал советы о том, как бороться со слизнями на участке. Так, например, во избежание массового появления испанских слизней важно вовремя косить траву, поскольку густая и влажная растительность является максимально комфортным условием для этих вредителей. Подробности читайте здесь.