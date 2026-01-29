Доцент рассказала о двойной надбавке для ряда пенсионеров с февраля

29 января 2026, 08:08

Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне, достигшие 80 лет, с 1 февраля начнут получать повышенную пенсию. Об этом заявила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова в разговоре с ТАСС.