Доцент рассказала о двойной надбавке для ряда пенсионеров с февраля
Россияне, достигшие 80 лет, с 1 февраля начнут получать повышенную пенсию. Об этом заявила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова в разговоре с ТАСС.
В январе произошло увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости до 9584,69 рублей, что составило рост на 7,6%. Социальные пенсии будут пересчитаны с 1 апреля, их проиндексируют на 6,8%.
Акатнова сообщила, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат увеличенную фиксированную выплату в размере 19 169,38 рублей. Также с этого возраста гражданам России предоставляется доплата за уход. С 1 января её размер увеличен до 1413,86 рублей, отметила доцент.
