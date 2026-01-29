Трамп вдохновился стилем Ники Минаж: шутка о маникюре и совместный снимок
Во время мероприятия, посвящённого инициативе «счетов Трампа», президент США неожиданно заявил, что намерен изменить свой внешний вид. Его вдохновил маникюр рэп‑исполнительницы Ники Минаж.
В рамках встречи политик и звезда сделали совместное фото: они позировали, держась за руки. В этот момент Трамп обратил внимание на изящный стиль звезды женского хип-хопа, который он не смог оставить без комментария.
«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — пошутил Трамп.
Однако очевидцев больше интересовал внешний вид главы государства, в частности его рука. Она опять была покрыта толстым слоем тонального крема. В Белом доме ранее объяснили подобные действия с появлением синяков на руке Трампа из‑за якобы частых рукопожатий и приёма аспирина.