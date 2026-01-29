Трамп вдохновился стилем Ники Минаж: шутка о маникюре и совместный снимок

29 января 2026, 05:57

Трамп восхитился маникюром певицы Ники Минаж

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Во время мероприятия, посвящённого инициативе «счетов Трампа», президент США неожиданно заявил, что намерен изменить свой внешний вид. Его вдохновил маникюр рэп‑исполнительницы Ники Минаж.





В рамках встречи политик и звезда сделали совместное фото: они позировали, держась за руки. В этот момент Трамп обратил внимание на изящный стиль звезды женского хип-хопа, который он не смог оставить без комментария.



«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — пошутил Трамп.