Раскрыты пять самых популярных мошеннических схем 2025 года

29 января 2026, 07:29

РИА Новости: схемы с фишинговыми сайтами были популярны у мошенников в 2025 году

Фото: iStock/artoleshko

В 2025 году мошенники использовали различные схемы обмана. Председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова рассказала о самых распространенных методах. Об этом пишет РИА Новости.