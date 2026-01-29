Раскрыты пять самых популярных мошеннических схем 2025 года
В 2025 году мошенники использовали различные схемы обмана. Председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова рассказала о самых распространенных методах. Об этом пишет РИА Новости.
Схема с «безопасным счетом» остается классикой. Злоумышленники звонят под видом сотрудников банков или правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях. Они убеждают людей срочно перевести деньги для «сохранности». Юрист подчеркнула, что настоящие специалисты никогда не просят делать такие переводы. Также в прошлом году заметили рост мошенничества с лжеброкерами и псевдоинвестициями. Преступники создают фейковые платформы, обещая высокую доходность от вложений в криптовалюты или акции. Жертвы видят мнимый рост в личном кабинете, но в конечном итоге теряют свои деньги.
Фишинг и поддельные сайты остаются популярными среди аферистов. Они рассылают СМС и письма от известных сервисов, чтобы заполучить доступ к личным данным. Одна кликнутая ссылка может привести к серьезным потерям. Богданова отметила, что в 2025 году злоумышленники часто использовали схему предоплаты за несуществующие товары. Признаки мошенничества включают низкую цену, срочность и просьбу перевести деньги напрямую. После оплаты продавец исчезает без следа. Аферисты также применяют угрозы, чтобы заставить жертв выполнять их требования.
Читайте также: