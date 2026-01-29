Спасение раненой совы в Иркутской области попало на видео

29 января 2026, 06:49

Полицейские спасли раненую сову в Иркутской области

Фото: iStock/Ondrej Prosicky

В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь дикой сове, оказавшейся в бедственном положении. Кадры спасения опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.