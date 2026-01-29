Спасение раненой совы в Иркутской области попало на видео
В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь дикой сове, оказавшейся в бедственном положении. Кадры спасения опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.
Инцидент случился на загородной трассе. Проезжавшие мимо сотрудники ДПС машина заметили ослабевшую сову, которая пыталась взлететь. Птица жалобно помахивала одним крылом и буквально «перебежала» дорогу перед автомобилем.
Полицейские не остались в стороне. Они поймали испуганную птицу и оперативно доставили её в местный Дом природы, где ветеринары оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Выяснилось, что пострадавшей особью является длиннохвостая неясыть женского пола. По итогам диагностики, врачи выявили у совы сильное истощение, черепно-мозговую травму и повреждение глаза. Кроме того, хищница находилась в глубоком эмоциональном стрессе.
Несмотря на тяжёлое состояние при поступлении, птица демонстрирует положительную динамику. Сейчас она проявляет завидный аппетит и постепенно идёт на поправку.
