Доцент Рыкова назвала возраст, когда человек начинает стареть
Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, когда этот процесс запускается на клеточном уровне. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
Специалист отметила, что именно в этом возрасте начинают формироваться предпосылки для хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, диабет и ожирение, которые обычно проявляются после 40 лет. Рыкова подчеркнула, что развитие этих заболеваний зависит от внешних факторов и привычек человека.
Доцент выделила физическую активность, баланс между работой и отдыхом, сбалансированное питание и здоровый сон как ключевые факторы, влияющие на качество жизни.
