Доцент Рыкова назвала возраст, когда человек начинает стареть

26 октября 2025, 08:45

Доцент Рыкова: человек начинает стареть в возрасте 25 лет

Фото: iStock/Chinnapong

Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, когда этот процесс запускается на клеточном уровне. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.