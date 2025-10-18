Телеведущий Николай Дроздов стал бодрее и моложе благодаря реабилитации
Николай Дроздов активно восстанавливается после операции на колене
Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов недавно перенёс операцию на колене.
По словам его друга и кума, художника Никаса Сафронова, результат хирургического вмешательства не полностью удовлетворил Дроздова, поэтому ему назначили занятия с реабилитологом.
«Доктор не берёт с Дроздова денег за реабилитацию, помогает ему из уважения к этому замечательному человеку. Сейчас он уже чувствует себя лучше, процесс восстановления идёт успешно. Судя по последним показателям, замедлился процесс старения, стали чище работать мозги. Николай Николаевич стал бодрее и моложе», — отметил Сафронов в интервью kp.ru.Телеведущий активно занимается восстановлением и получает помощь специалистов бесплатно, благодаря своему авторитету и многолетнему вкладу в науку и телевидение.