Юрист рассказал, в каких случаях могут приостановить выплату пенсии

23 октября 2025, 10:19

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Если гражданин не получает пенсию шесть месяцев подряд, её выплата может быть приостановлена. Об этом в беседе с RT сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По словам эксперта, такая ситуация возможна, например, если пенсионер закрыл банковский счёт, на который поступали выплаты, и не предоставил новые реквизиты.



Также приостановка может произойти, если в территориальный орган Социального фонда России поступили сведения о выезде пенсионера на постоянное место жительства в страну, которая по международным соглашениям самостоятельно обеспечивает выплаты своим гражданам. Хаминский отметил, что аналогичные правила распространяются и на пенсию по потере кормильца.



«Так, например, в случае если получатель пенсии по потере кормильца в возрасте от 18 до 23 лет завершил обучение в школе и не предоставил документы, подтверждающие обучение на очном отделении, выплата пенсии также будет приостановлена», — отметил юрист.