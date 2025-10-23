Юрист рассказал, в каких случаях могут приостановить выплату пенсии
Если гражданин не получает пенсию шесть месяцев подряд, её выплата может быть приостановлена. Об этом в беседе с RT сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, такая ситуация возможна, например, если пенсионер закрыл банковский счёт, на который поступали выплаты, и не предоставил новые реквизиты.
Также приостановка может произойти, если в территориальный орган Социального фонда России поступили сведения о выезде пенсионера на постоянное место жительства в страну, которая по международным соглашениям самостоятельно обеспечивает выплаты своим гражданам. Хаминский отметил, что аналогичные правила распространяются и на пенсию по потере кормильца.
«Так, например, в случае если получатель пенсии по потере кормильца в возрасте от 18 до 23 лет завершил обучение в школе и не предоставил документы, подтверждающие обучение на очном отделении, выплата пенсии также будет приостановлена», — отметил юрист.Полное прекращение пенсии произойдёт, если в течение шести месяцев после приостановки основания для восстановления не будут устранены. Также выплаты прекращаются в случае смерти пенсионера либо признания его умершим или безвестно отсутствующим.