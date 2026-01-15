Доцент Щербаченко: известные зарубежные вернутся в Россию в течение полутора лет
Известные зарубежные бренды могут возобновить работу в России в перспективе ближайших полутора лет. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что ключевым фактором для возвращения иностранных компаний остаются геополитическая обстановка и связанные с ней издержки. Дополнительной сложностью станет конкуренция с российскими и дружественными брендами, которые за время отсутствия западных марок заняли освободившиеся ниши на рынке. При этом компании заинтересованы в сохранении своих товарных знаков и, вероятно, рассматривают Россию как потенциальное направление для возобновления бизнеса.
Эксперт уточнил, что у международных брендов с сильной репутацией и устойчивым спросом со стороны российских потребителей шансы на возвращение выше. Однако для этого им потребуется значительный объем ресурсов и адаптация к новым экономическим условиям.
Сроки возможного возвращения будут различаться в зависимости от санкционных ограничений, оценки затрат и решений акционеров или владельцев компаний. Перед выходом на рынок бренды, по словам Щербаченко, будут тщательно взвешивать финансовые риски и выбирать наиболее подходящий момент.
