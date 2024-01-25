Доцент Титов: Сегодня вузы стараются учитывать актуальные требования рынка

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«Учебные заведения стараются учитывать актуальные требования рынка, ориентироваться на работодателей, их приоритеты и ожидания», — прокомментировал в беседе с RT Титов.
Он добавил, что сегодняшние студенты отличаются большей стрессоустойчивостью и спокойствием.
«Наш Университет сегодня именинник, ведь именно в Татьянин день Императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ о его открытии. На века определив развитие русской высшей школы», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
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