Подмосковные студентки примут участие в программе «Педагогический марафон»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Две студентки Губернского колледжа посетят марафон для студентов педагогических специальностей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Педагогический марафон» для студентов педагогических специальностей будет проходить на базе Пятигорского центра знаний «Машук».
Стоит отметить, что среди 150 победителей отбора участия в программе оказались студентки Губернского колледжа — Анастасия Кондакова и Алена Лопатина.
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«Одной из тем, которые участники программы обсудят, являются новые технологии в воспитании. Времена меняются, и методы обучения должны быть адаптированы под современные реалии. Использование инновационных технологий становится неотъемлемой частью педагогического процесса. Участники марафона смогут поделиться своим опытом и предложить свои идеи по эффективному использованию новых технологий в образовании», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева