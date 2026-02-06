Доцент Ямилова рассказала, сколько в день можно съесть блинов

06 февраля 2026, 03:15

Фото: iStock/NataliPopova

В преддверии Масленицы кандидат медицинских наук, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова поделилась рекомендациями по употреблению блинов. Об этом пишет РИА Новости.