Доцент Ямилова рассказала, сколько в день можно съесть блинов
В преддверии Масленицы кандидат медицинских наук, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова поделилась рекомендациями по употреблению блинов. Об этом пишет РИА Новости.
Масленичная неделя в этом году выпадает на период с 16 по 22 февраля. Несмотря на традицию есть блины всю неделю, важно соблюдать меру. Эксперт советует не включать их в каждый приём пищи и ограничиться 2–4 блинами в день (примерно 100–250 г без начинки) — такая порция допустима для здорового человека.
Ямилова рекомендует обратить внимание на состав теста и способы приготовления. Стоит заменить часть муки высшего сорта на цельнозерновую и сократить количество сахара в рецепте или вовсе обойтись без него. Для приготовления эксперт советует использовать маложирные молочные продукты и отказаться от жарки на масле.
