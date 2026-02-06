Синоптик рассказала, в каком регионе ожидается значительное потепление
Синоптик воронежского гидрометцентра Светлана Ткаченко Новости рассказала о предстоящей смене погодных условий в регионе. Её слова цитирует РИА Новости.
В настоящее время погоду в Воронежской области определяет арктический антициклон. Из‑за него держатся морозы ниже −20 °C. Такая погода сохранится до пятницы включительно.
С субботы ситуация начнёт меняться: на регион начнёт влиять циклон, пришедший с юго‑запада, со стороны Чёрного моря. Ожидаются небольшие осадки днём и снег – в ночное время суток. В воскресенье циклон полностью накроет Воронежскую область, понизив температуру воздуха до −5…0 °C, заявила Ткаченко.
По данным синоптика, погодные условия будут различаться по территории области. В северных районах воздух прогреется до −5…−3 °C, а на юге высока вероятность плюсовых температур.
