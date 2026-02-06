Синоптик рассказала, в каком регионе ожидается значительное потепление

06 февраля 2026, 02:39

В Воронежской области потеплеет до нуля градусов

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Синоптик воронежского гидрометцентра Светлана Ткаченко Новости рассказала о предстоящей смене погодных условий в регионе. Её слова цитирует РИА Новости.