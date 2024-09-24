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Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в столице в конце рабочей недели

24 сентября 2024, 11:35
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В пятницу в столичном регионе ожидаются дождь и ветер порывами до 17 м/с. Такой прогноз предоставил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Начиная с пятницы, летняя погода постепенно заканчивается. Переходим на осеннюю в воскресенье и понедельник. В пятницу подойдет атмосферный фронт, даст облачность и небольшой дождь. Ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов, порывистый ветер до 17 м/с. В ночь на субботу – облачно и небольшой дождь, от плюс 11 до плюс 16 градусов», — рассказал Цыганков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По его словам, в субботу также ожидается небольшой дождь, при этом воздух прогреется до 25 градусов тепла. В воскресенье будет пасмурно и похолодает до 17 градусов.



При этом синоптик добавил, что следующая неделя начнётся с дождей.

Ранее Цыганков сообщал, что летнее тепло вернётся в столичный регион уже в среду, 25 сентября. Он уточнил, что до 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, но, по его словам, «бабье лето» в Москве еще не началось, его еще стоит подождать.

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#дожди
Химки вошли в тройку округов-лидеров по числу контейнеров для сбора вторсырья
24 сентября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба г.о. Химки

В Химках установлено 218 контейнеров по приёму на переработку пластика, алюминия и текстиля, по этому показателю округ вошёл в число лидеров Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Баки для приема отходов, пригодных для переработки, есть во всех микрорайонах Химок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вещи из контейнеров для сбора текстиля отправляются не только на переработку: если они в хорошем состоянии, то их передают нуждающимся: многодетным семьям, в дома для престарелых и детские приюты.

В администрации также напомнили, что жители Химок могут заказать вывоз крупногабаритного мусора: отслужившей свой срок сантехники, мебели и бытовой техники. Заявки принимаются онлайн. Кроме того, в округе продолжается акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Избытки урожая принимают на площадке «Мегабак» по адресу: улица Машинцева, дом №9.

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#химки
#вторсырьё
#мусор
#переработка
#экология
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В Подмосковье будут работать 38 катков с искусственным льдом
24 сентября 2024, 11:44

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В зимний сезон 2023–2024 годов в Московской области будет открыто 38 катков с искусственным покрытием льда, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Катки расположатся в парках и общественных зонах региона. Среди них: Пестовский парк в Балашихе, центральные парки Богородского и Пушкинского округов, площадь Дружбы и парк «Фабричный» в Истре, Городской парк Ивантеевки.

Кроме того, планируется открытие новых катков в Дубне, Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступино.

Все катки будут соответствовать общим требованиям: прокат оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, ровный белый лёд, залитый по специальной технике, тёплые раздевалки и шкафчики для хранения вещей и точки продажи горячих напитков.

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#парки
#каток
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В Балашихе ввели в эксплуатацию детсад-новостройку на 225 мест
24 сентября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 225 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детский сад представляет из себя здание переменной этажности — от одного до трёх этажей — общей площадью свыше трёх с половиной тысяч квадратных метров. В здании оборудовано десять групповых ячеек со своими спальнями, игровыми, столовыми, раздевалками и санузлами. Есть также музыкальный и физкультурный залы, кружковые, медпункт, кабинеты логопеда и психолог», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроено десять игровых площадок с теневыми навесами.

Детский сад построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#балашиха
#строительство
#минжилполитики мо
#детский сад
#детсад
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Стилист назвала самые модные головные уборы осени-2024
Стилист Носкова: в моде этой осенью будут береты, кепи, капоры и панамы
24 сентября 2024, 11:23

Фото: iStock/Rohappy

Осенью 2024 года модными являются береты, кепи, капоры, панамы и другие головные уборы, которые эффектно дополнят любой образ. Об этом рассказала звездный стилист, модный эксперт Алена Носкова.
«Головной убор может стать изюминкой любого образа, а осенью 2024 года есть из чего выбрать – в тренде множество интересных моделей», – рассказала Носкова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, этой осенью актуальными остаются береты. Их можно носить с юбкой-карандашом и жакетом, а также с оверсайз-свитером и джинсами. Можно выбирать береты от нежных пастельных оттенков до насыщенных глубоких тонов.

Кроме того, осенью 2024 года в моде будут кепки из экокожи, вельвета или принтованные. Их также можно сочетать с пальто или бомбером. Также Носкова отметила, что в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи. Самыми актуальными являются варианты из бархата, шерсти, твида и меха, уточнила стилист.

Широкополые шляпы по-прежнему остаются актуальными. Этот головной убор придает любому образу изысканности и идеально сочетается с пальто и тренчами.

А для осенних прогулок прекрасно подойдут капоры, добавила Носкова. Они придадут образу необычный вид. Сочетать их лучше всего с объемными куртками. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на кожаные, дутые или стеганые панамы, которые сочетаются как со спортивными вещами, так и супермодными кожаными плащами.

Также этой осенью популярны косынки и платки. Специалист посоветовала выбирать варианты из плотных тканей.

Носкова подчеркнула, что любой головной убор должен быть не только модным, но и удобным. Также, по словам стилиста, очень важно соблюдать пропорции в образе, уточнив, что широкополые шляпы отлично смотрятся с узкими брюками, а береты лучше сочетать с объемными верхами.

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#стилист
#платки
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В России стартовал конкурс проектов по развитию детей «Среда возможностей»
24 сентября 2024, 11:03

Фото: iStock/doble-d

Открытый конкурс «Среда возможностей», нацеленный на поддержку проектов по развитию детей и подростков, проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, заявки на участие принимаются до 7 ноября, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — поддержать инициативы, направленные на реализацию интересов детей по различным тематикам, в том числе образовательным, культурным, эколого-туристическим и просветительским», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются в двух номинациях: «Точка роста» (создание условий для развития детей с помощью тематических проектов) и «Горизонт возможностей» (создание многофункциональных центров для реализации потенциала детей и подростков).

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, библиотеки, дома культуры, музеи и пр.

Полная информация о конкурсе, а также форма для приёма заявок размещены по ссылке.

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#дети
#подростки
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Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 5 миллионов рублей
24 сентября 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, упоминая об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, написал в своем Telegram-канале, что штрафы за нарушение составят до пяти миллионов рублей для юридических лиц.
По словам Володина, для физлиц штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 800 тысяч рублей для должностных лиц. Он подчеркнул, что пропаганду бездетности предлагается запретить в средствах массовой информации, интернете, рекламе и кино.

Спикер Госдумы отметил, что дружная и большая семья является основой сильной страны.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.

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#володин
#дети
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Приём заявок на конкурс от проекта «ТопБЛОГ» продлили до 1 октября
24 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/demaerre

Регистрация на конкурс «Спецноминация2.0» от образовательного проекта для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» продлена до 1 октября, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс «Спецноминации 2.0», который в августе запустил проект «ТопБЛОГ», объединил более десяти тысяч талантливых авторов контента из всех регионов России. (…) В связи с большим количеством обращений от участников с просьбой продлить сроки регистрации, мы решили дать дополнительную неделю, до 1 октября, чтобы блогеры могли присоединиться к проекту», — сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Конкурс проводится в двенадцати номинациях, охватывающих такие сферы, как наука, спорт, управление, культура, семья, медиа и пр. Призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей.

Подробная информация о «Спецноминации 2.0» размещена по ссылке.

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#конкурс
#блогер
#россия
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В Подольске открыли движение по отремонтированному мосту через реку Пахру
24 сентября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт моста через Пахру, расположенного рядом с посёлком Поливаново городского округа Подольск, завершён, движение для машин и пешеходов открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мост связывает между собой посёлок Поливаново и посёлок санатория «Родина», позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что благодаря открытию моста улучшение дорожной инфраструктуры почувствуют более 500 жителей.

В ходе работ дорожники отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и водоотводные трубы, обновили ограждения, заменили консоли тротуаров и укрепили береговые опоры.

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#мост
#минтранс мо
#алексей гержик
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Управляющие компании Подмосковья выполнили ремонт межпанельных швов в 1,5 тысячи МКД
24 сентября 2024, 10:24

Фото: istockphoto / bin kontan

В связи с похолоданием жители панельных домов часто сталкиваются с проблемой повышенной влажности и сквозняков в своих квартирах. Управляющие компании должны следить за техническим состоянием фасадов и своевременно ремонтировать межпанельные швы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Дважды в год, осенью и весной, проводится осмотр многоквартирных домов (МКД) на предмет дефектов.

С начала года специалисты управляющих компаний совместно с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей на более чем 2100 участках, охватывающих около 1500 многоквартирных домов.

Своевременный ремонт межпанельных швов обеспечивает теплоизоляцию и комфорт в зимний период.

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