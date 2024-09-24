Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в столице в конце рабочей недели

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В пятницу в столичном регионе ожидаются дождь и ветер порывами до 17 м/с. Такой прогноз предоставил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Начиная с пятницы, летняя погода постепенно заканчивается. Переходим на осеннюю в воскресенье и понедельник. В пятницу подойдет атмосферный фронт, даст облачность и небольшой дождь. Ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов, порывистый ветер до 17 м/с. В ночь на субботу – облачно и небольшой дождь, от плюс 11 до плюс 16 градусов», — рассказал Цыганков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По его словам, в субботу также ожидается небольшой дождь, при этом воздух прогреется до 25 градусов тепла. В воскресенье будет пасмурно и похолодает до 17 градусов.
При этом синоптик добавил, что следующая неделя начнётся с дождей.
Ранее Цыганков сообщал, что летнее тепло вернётся в столичный регион уже в среду, 25 сентября. Он уточнил, что до 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, но, по его словам, «бабье лето» в Москве еще не началось, его еще стоит подождать.
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Элина Позднякова