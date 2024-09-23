Синоптик Ильин назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе

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На предстоящей неделе самыми теплыми днями в столичном регионе станут среда и четверг, 25–26 сентября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие дни и практически до середины недели обойдется без осадков, потому что антициклон продолжит играть решающую роль в погоде над Московской областью. Но постепенно к середине недели воздух в столичном регионе начнет прогреваться, отметил специалист. Уже в среду ожидается плюс 19–24 градуса», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, среда или четверг могут стать самыми теплыми днями на этой неделе. Однако ближе к выходным будет становиться больше облаков, но до пятницы осадков не ожидается. При этом на выходных температура воздуха не превысит 10–15 градусов тепла, при этом могут пойти дожди.
На Москву и Подмосковье обрушились внезапные заморозки. Люди достают из шкафов теплые вещи и почти теряют веру в то, что тепло вернется и продержится хотя бы до конца сентября. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что надежда есть, и терять веру не стоит.
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