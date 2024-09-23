«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики

Жара в Московской области постепенно идёт на спад, и хотя дневная температура в течение недели будет оставаться выше +20 °C, ночью местами она может опускаться до +10 °C и даже до 0 °C. В конце недели синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшие дожди. Министерство транспорта Московской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.