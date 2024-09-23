«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики

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На Москву и Подмосковье обрушились внезапные заморозки. Люди достают из шкафов теплые вещи и почти теряют веру в то, что тепло вернется и продержится хотя бы до конца сентября.
Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что надежда есть, и терять веру не стоит.
Он с сожалением добавил, что без дождей жителей Москвы и области сентябрь не оставит.
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«Заморозки, которые сегодня очень хорошо и массово отметились, еще в ночь на вторник могут быть, а затем прекратятся. Дневная температура пойдет вверх. Самые теплые дни будут в среду и четверг — 21-23 градуса, может и до 25 дойдет. Солнце и тепло будут сопровождать вплоть до последних дней сентября», — подбодрил специалист.
Он с сожалением добавил, что без дождей жителей Москвы и области сентябрь не оставит.
«В пятницу появятся первые признаки дождя. А основные дожди нас накроют в субботу и воскресенье. Но до пятницы практически погода без осадков», — сказал Шувалов.
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Анастасия Бондарева