«Дождь вперемешку со снегом»: Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

23 апреля 2026, 17:09

Синоптик Позднякова: На выходных в Москве ожидаются дожди

В предстоящие дни в столичном регионе будут идти дожди вперемешку со снегом. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в пятницу в Москве и Подмосковье пройдут смешанные осадки. Кроме того, дожди разной интенсивности будут идти до конца апреля.





«В предстоящие выходные температура воздуха в Москве поднимется до +7…+9 °C в дневные часы. В воскресенье, 26 апреля, днем изредка сквозь облака будет проглядывать солнце», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В начале следующей недели температура в дневные часы снова будет понижаться до +1...+6 °C, и в ночные часы — до -2...+3 °C. И снова в прогнозе появится мокрый снег с дождём», — заключил эксперт.