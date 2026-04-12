Крымские кулинары испекли к Пасхе кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра

12 апреля 2026, 16:31

В Крыму к Пасхе испекли кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. Об этом РИА Новости сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.





Пасхальный «кулинарный гигант» стал «съедобным символом Крыма и произведением искусства». Создатели превратили его в съедобную карту полуострова. Кулич украшают 53 расписанных вручную пряника. Каждый из них изображает крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Херсонес Таврический и другие.

«Пряники выполнены в едином стиле, но с детальной проработкой каждой архитектурной детали. Над ними несколько недель трудилась команда кондитеров и художников», — сказано на сайте парка.