Россиянам предложили полететь в космос
«Роскосмос» открыл прием заявок на вступление в отряд космонавтов для россиян. Подать заявление можно до 30 июня, передает ТАСС.
Портал «Госуслуги» открыл доступ к сервису. Для участия в программе кандидат должен соответствовать следующим требованиям: быть гражданином России, иметь высшее образование из установленного перечня, иметь стаж работы по специальности не менее трёх лет, владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком, возраст не должен превышать 35 лет, а вес должен быть в диапазоне от 50 до 90 килограмм при росте от 150 до 190 сантиметров.
При успешном прохождении отбора кандидат сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.
