Раскрыто, грозит ли пенсионерам приостановка выплат из-за неснятых денег
Многие пенсионеры опасаются, что если долго не снимать пенсию с карты, выплату могут приостановить. О том, что говорит закон, агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.
По мнению специалиста, правило «шести месяцев» не применяется, если пенсия поступает на банковскую карту. Конституционный Суд Российской Федерации чётко установил: при доставке пенсии через банк путём зачисления на счёт пенсионера длительное неполучение пенсии невозможно. С момента зачисления денег на счёт пенсия считается фактически полученной, отметил юрист.
По словам Базылева, правило о приостановке выплаты при шестимесячном неполучении касается только тех, кто получает пенсию через почту — на дому или в кассе организации. Для тех же, у кого пенсия зачисляется на банковскую карту, риск приостановки отсутствует. Деньги считаются полученными в момент зачисления, даже если пенсионер не совершает с ними никаких операций. Эксперт советует пенсионерам не беспокоиться: накопление средств на карте не является основанием для приостановки выплат.
Читайте также: