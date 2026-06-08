«Дожди и до +32 °C»: москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

08 июня 2026, 11:25

Синоптик Позднякова: на текущей неделе в Москве ожидаются дожди и жара до +32 °C

Фото: iStock/lamyai

Жара в столичном регионе сохранится до конца текущей недели. Об этом рассказала ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Так, в ночь на вторник температура составит порядка +15…+17 °C, а днем воздух прогреется до +28…+30 °C. Такие же температурные значения сохранятся и в среду, 10 июня.





«В четверг характер погоды существенно не изменится. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве составит +28…+30 °C, в Подмосковье — до +31 °C», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Со среды и до выходных можно ждать дождей с грозами. В том числе дождей ливневого характера. Порывы ветра во время грозы будут составлять 9—14 м/с», — уточнил эксперт.