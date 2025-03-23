Синоптик допустил рекорд по теплой температуре в 2025 году и объяснил ее причину

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2025 год может войти в пятёрку самых тёплых в истории метеонаблюдений из-за продолжающегося роста концентрации парниковых газов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что прогрев деятельного слоя океана, взаимодействующего с атмосферой, также вносит вклад в глобальное потепление. Однако процесс стабилизации климата пока невозможен, что усугубляет ситуацию.
Точное место 2025 года в рейтинге станет известно только во второй половине года, когда будут проанализированы данные за весь период.
Ранее Вильфанд прогнозировал возвращение жары на юг европейской части России после кратковременного похолодания. Эти локальные колебания, однако, не отменяют общей тенденции к росту температур.
20 марта «Радио 1» передавало, что россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска.
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Точное место 2025 года в рейтинге станет известно только во второй половине года, когда будут проанализированы данные за весь период.
Ранее Вильфанд прогнозировал возвращение жары на юг европейской части России после кратковременного похолодания. Эти локальные колебания, однако, не отменяют общей тенденции к росту температур.
20 марта «Радио 1» передавало, что россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска.
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Мария Моисеева