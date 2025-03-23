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Ефимов день 24 марта: как сохранить здоровье и благополучие и почему в этот день рекомендуется поплакать, народные приметы

Фото: iStock/Armands Vjaters

Фото: iStock/Armands Vjaters

В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день. Наши предки этот день также называли Антип-зубник и Евфимий. В этот день православные христиане вспоминают о святителе Евфимии, архиепископе Новгородском, и священномученике Антипе Пергамском, которого в народе считали покровителем от зубной боли. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Aleksei Savin

Священномученик Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви в I веке. В то время император Нерон преследовал христиан, и многие из них были казнены или изгнаны. Святой апостол Иоанн Богослов был отправлен на остров Патмос, где получил откровение о будущих судьбах мира и Церкви.

Святитель Антипа проповедовал о Христе, и его вера вдохновляла жителей Пергама отказываться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы потребовали от него отречься от веры и принести жертву, но он остался верен Господу.

За свою преданность Антипа был подвергнут жестоким мучениям и брошен в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Несмотря на невыносимые страдания, он продолжал молиться Богу и отошел ко Господу спокойно. Христиане забрали его тело и с честью похоронили. Гробница святого стала источником чудес и исцелений, особенно при зубных болях.

Святой Евфимий, архиепископ Новгородский, родился в Великом Новгороде в христианской семье. С детства изучал Божественное Писание и посвятил себя размышлениям о духовном. В 15 лет принял иноческий чин в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца.

Преподобный Евфимий отличался послушанием и мудростью не по годам. Архиепископ Симеон назначил его на должность эконома архиепископского дома. После смерти архиепископа святой удалился в Хутынский монастырь, а затем стал игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе.
Позже святой был избран архиепископом Новгородским и с ещё большим усердием предался подвигам служения, заботясь о душах паствы. Скончался в глубокой старости в 1458 году.

Приметы дня


Фото: iStock/Karel Bock

  • Ветер на Евфимия — к дождливому и холодному лету.
  • Дружный прилет птиц — к холодам и ненастью.
  • Если рыбак выловил карася без икры 24 марта, то, согласно приметам, высокой воды в мае не будет.
  • Много мышей на полях — к неурожайному году.

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Что можно делать 24 марта


Фото: iStock/PinkBadger

В Ефимов день принято начинать работы в саду — это считается благоприятным временем для начала весенних хлопот, и вся работа порадует результатом.

В этот день женщинам рекомендуется дать волю слезам, особенно если они находятся на природе или слышат кукушку. Считается, что если поплакать в этот день, то в следующем году слёз не будет.

Рекомендуется провести генеральную уборку. В этот день принято наводить порядок в доме и дворе, очищая пространство от накопившегося мусора и грязи и освобождая место для достатка и благополучия.

Что нельзя делать в этот день


  1. 24 марта не рекомендуется желать здоровья или говорить «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
  2. Не стоит на Евфимия жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу — по поверью, жалобы в этот день усиливают беды.
  3. Не давайте деньги в долг в этот день — вместе с деньгами уйдет удача и благополучие.

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Финские пивовары объявили забастовку
YLE: в Финляндии началась шестидневная забастовка сотрудников пивоварен
23 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/master1305

Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Согласно информации источника, в забастовке участвуют работники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff.

Окончание акций протеста, в которых задействовано около тысячи пивоваров, назначено на пятницу, 28 марта. Торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках продукции, информирует Yle.

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Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте
Юрист Тишаков: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от ₽10 тыс
23 марта 2025, 08:50

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За мытье автомобиля в неположенном месте россиянам может грозить штраф от 10 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Максим Тишаков в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется и местным законодательством. Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье мыть машину разрешено только в специально отведенных зонах.

Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.

По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

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#нарушение
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Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
МВД: через бесплатный Wi-Fi в общественных местах аферисты распространяют вирусы
23 марта 2025, 06:27

Фото: iStock/Dragon Claws

Использование открытых Wi-Fi сетей и общественных зарядных устройств может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных. Об этом предупредили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Злоумышленники через вредоносное ПО способны похищать логины, пароли, банковские реквизиты, а также блокировать работу устройств. Ведомство рекомендует избегать ввода конфиденциальной информации при подключении к публичным сетям, включая доступ к финансовым приложениям.

Для минимизации рисков МВД советует не передавать документы и не авторизоваться на сайтах через общественные точки доступа. Если подключение необходимо, следует воздержаться от любых операций с платежными данными, включая вход в банковские приложения.

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В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты самолетов

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В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты самолетов
Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в Саратове и Волгограде
23 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал он.
Экипажи, диспетчеры и наземные службы предпринимают все необходимые меры для минимизации рисков. В настоящее время воздушные гавани полностью приостановили операционную деятельность.

Причины ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией.

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Синоптик допустил рекорд по теплой температуре в 2025 году и объяснил ее причину
Синоптик Вильфанд: 2025 год может попасть в пятерку самых теплых в истории
23 марта 2025, 04:07

Фото: iStock/Dima Berlin

2025 год может войти в пятёрку самых тёплых в истории метеонаблюдений из-за продолжающегося роста концентрации парниковых газов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что прогрев деятельного слоя океана, взаимодействующего с атмосферой, также вносит вклад в глобальное потепление. Однако процесс стабилизации климата пока невозможен, что усугубляет ситуацию.

Точное место 2025 года в рейтинге станет известно только во второй половине года, когда будут проанализированы данные за весь период.

Ранее Вильфанд прогнозировал возвращение жары на юг европейской части России после кратковременного похолодания. Эти локальные колебания, однако, не отменяют общей тенденции к росту температур.

20 марта «Радио 1» передавало, что россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска.

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