Ефимов день 24 марта: как сохранить здоровье и благополучие и почему в этот день рекомендуется поплакать, народные приметы

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В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день. Наши предки этот день также называли Антип-зубник и Евфимий. В этот день православные христиане вспоминают о святителе Евфимии, архиепископе Новгородском, и священномученике Антипе Пергамском, которого в народе считали покровителем от зубной боли. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Священномученик Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви в I веке. В то время император Нерон преследовал христиан, и многие из них были казнены или изгнаны. Святой апостол Иоанн Богослов был отправлен на остров Патмос, где получил откровение о будущих судьбах мира и Церкви.
Святитель Антипа проповедовал о Христе, и его вера вдохновляла жителей Пергама отказываться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы потребовали от него отречься от веры и принести жертву, но он остался верен Господу.
За свою преданность Антипа был подвергнут жестоким мучениям и брошен в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Несмотря на невыносимые страдания, он продолжал молиться Богу и отошел ко Господу спокойно. Христиане забрали его тело и с честью похоронили. Гробница святого стала источником чудес и исцелений, особенно при зубных болях.
Святой Евфимий, архиепископ Новгородский, родился в Великом Новгороде в христианской семье. С детства изучал Божественное Писание и посвятил себя размышлениям о духовном. В 15 лет принял иноческий чин в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца.
Преподобный Евфимий отличался послушанием и мудростью не по годам. Архиепископ Симеон назначил его на должность эконома архиепископского дома. После смерти архиепископа святой удалился в Хутынский монастырь, а затем стал игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе.
Позже святой был избран архиепископом Новгородским и с ещё большим усердием предался подвигам служения, заботясь о душах паствы. Скончался в глубокой старости в 1458 году.
Приметы дня
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- Ветер на Евфимия — к дождливому и холодному лету.
- Дружный прилет птиц — к холодам и ненастью.
- Если рыбак выловил карася без икры 24 марта, то, согласно приметам, высокой воды в мае не будет.
- Много мышей на полях — к неурожайному году.
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Что можно делать 24 марта
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В Ефимов день принято начинать работы в саду — это считается благоприятным временем для начала весенних хлопот, и вся работа порадует результатом.
В этот день женщинам рекомендуется дать волю слезам, особенно если они находятся на природе или слышат кукушку. Считается, что если поплакать в этот день, то в следующем году слёз не будет.
Рекомендуется провести генеральную уборку. В этот день принято наводить порядок в доме и дворе, очищая пространство от накопившегося мусора и грязи и освобождая место для достатка и благополучия.
Что нельзя делать в этот день
- 24 марта не рекомендуется желать здоровья или говорить «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
- Не стоит на Евфимия жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу — по поверью, жалобы в этот день усиливают беды.
- Не давайте деньги в долг в этот день — вместе с деньгами уйдет удача и благополучие.
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