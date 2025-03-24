Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе

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Март медленно приближается к концу, однако температура воздуха на улицах Москвы и Московской области еще не совсем теплая, да и солнце выглядывает не так часто, как хотелось бы горожанам.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на текущей неделе ночных заморозков уже не будет.
По его словам, температура воздуха ожидается не выше +5, +7 градусов, а далее она может повыситься до +10, +12.
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«Эта неделя, в отличие от выходных, будет с большим количеством облаков. Сушь сменится дождями — они ожидаются во вторник и в пятницу. Эпизодически они могут быть и в среду, и в четверг», — сказал синоптик.
По его словам, температура воздуха ожидается не выше +5, +7 градусов, а далее она может повыситься до +10, +12.
«Температура станет вполне апрельской, а к выходным может достигнуть +15 градусов тепла. В среду и четверг шансов увидеть солнце много. В выходные тоже ждёт солнечная погода», — рассказал Шувалов.
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Анастасия Панченко