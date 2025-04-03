«Дожди и похолодание»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Большинство опрошенных россиян (67% мужчин и 56% женщин) назвали измену главной причиной для расставания с партнером. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Mamba. К тому же, 52% женщин не готовы прощать токсичные конфликты и эмоциональные качели, а 30% мужчин — равнодушие и безучастность в постели.