«Дожди и похолодание»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидается дождь и похолодание. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в субботу ожидается небольшой дождь, а в воскресенье — дождь вперемешку с мокрым снегом.
«То есть этого тепла дневного не хватит для того, чтобы растопить тот снег, который выпадет у нас за 6, 7, 8 апреля. Высота снежного покрова восстановится, и к 8 апреля может где-то превышать даже 10 см», — поделилась метеоролог в беседе с RT.Она добавила, что холода задержатся в столице примерно до 14-15 апреля. В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик подчеркнула, что среднесуточная температура ожидается на уровне нуля градусов.
«Люди, которые еще не поменяли резину на летнюю, в этом отношении выиграют, потому что в понедельник и во вторник утром они будут ехать в более безопасном режиме, чем те, кто уже перешел на летний режим эксплуатации», — отметила Позднякова.Читайте также:
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